Dusíme planetu svými výkaly. Řešení přitom známe už staletí a můžeme na něm vydělat

Každý podzim, když se šedá obloha nad Kazaní zatáhla těžkými černými mraky, z nichž nepřestávalo pršet, dokud déšť plynule nepřešel ve sníh, připravoval dědeček naše malé rodinné hospodářství na dlouhou sovětskou zimu. Oblékl si montérky, navlékl si silné rukavice, natáhl si holínky a zamířil k septiku, v němž se po celý rok hromadily splašky z naší domácnosti.

Zvedl jeho těžký poklop, na bytelné provazy uvázal dva staré kbelíky a celé hodiny obsah nádrže vynášel na naši půdu. Když jsem se vracela ze školy domů, poznala jsem už na kilometr daleko, že se děda věnuje každoroční údržbě naší kanalizace. Zápach se šířil široko daleko a mísil se s dalšími podzimními vůněmi – tlejícím listím, odérem mokrých psů a škvařícího se vepřového sádla ze šrůtků slaniny v udírně.

I přes intenzitu toho smradu se mi z něj nikdy nedělalo špatně od žaludku. Naopak, celá operace mě fascinovala. Byla to výjimečná událost, která se konala jen jednou za sezonu – stejně jako silvestr, můj nejoblíbenější svátek. Jímku jste mohli otevřít jen jednou za rok, jako velký narozeninový dárek. A dědeček byl jediný výjimečný člověk, který se jí mohl dotknout. Já jsem se k septiku nesměla ani přiblížit, protože babička se bála, že do něj spadnu. Jakmile jsem se k němu začala mezi trnitými keři a kopřivami proplétat, zhmotnila se na zápraží jako džin z láhve a křikla na mě: „Okamžitě se vrať!“

Co bych za to dala, kdybych se mohla podívat do tajemných útrob našeho septiku. Vraždila bych za to, abych viděla jeho cihlami obložené vnitřnosti plné hnědé břečky. Ale dědečkova kouzla jsem mohla sledovat jen zpovzdálí.

Dědeček měl zavedený