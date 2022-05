Lidstvo se vydalo špatnou cestou. Svět řídí lidé jako Musk, hudbu skládají roboti, říká filmařka

Když Sheila Haymanová v roce 1993 natočila film The Electronic Frontier, široká veřejnost se poprvé dozvěděla o e-mailu a kapesním počítači. Vliv technologií na naše životy zůstal jedním z hlavních témat britské dokumentaristky. V rozhovoru s Deníkem N mluví i o zázracích lidských smyslů či vizionářích, kteří „řídí svět ze svých dětských pokojíčků“.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Měla by umělá inteligence nahrazovat v některých případech tu lidskou?

Co bude mít největší vliv na naši budoucnost?

Má smysl, aby roboti skládali hudbu?

Jsou pro vývoj lidstva nebezpečné vize technologických vizionářů, jako je Elon Musk?

Velkou část svého profesního života jste se věnovala vztahu mezi lidmi a technologiemi. Jejich využití hodnotíte kriticky. Musíte často obhajovat svoji pozici a vysvětlovat, že nejste proti technologiím?

Rozhodně ano. V Anglii mě označují specifickým termínem „luddite“, který se používá pro lidi, kteří se bojí budoucnosti.

Tohle slovo pochází ze začátku průmyslové revoluce a odkazuje ke tkalci Nedovi Luddovi, jehož jméno si vypůjčila radikální skupina pracovníků textilního průmyslu, kteří protestovali proti tomu, že jejich práce je nahrazována polomechanizovanými stroji. Lidé, kteří je obsluhovali, ale nebyli příliš zruční, vzdělaní ani dobře zaplacení. Výrobky, které tyto stroje produkovaly, navíc neměly dobrou kvalitu.

V tomhle kontextu není slovo „luddite“ pro mě vůbec urážlivé. Naopak naprosto odráží to, za co bojuji – to je, aby kvalifikovaní lidé s respektem a důstojností vyráběli kvalitní výrobky, které respektují životní prostředí a které budou mít dlouhou životnost.

Nyní je to všeobecně zneužívané označení pro lidi, o kterých si ostatní myslí, že jsou zakonzervovaní v minulosti a bojí se budoucnosti.

To vy ale očividně nejste, když jste značnou část svého života a tvorby zasvětila popisování vztahu mezi člověkem a technikou. Není to ironické, že vás někteří lidé považují za odpůrkyni pokroku? Právě váš film přece před třiceti lety lidem představil technologie, které posléze změnily svět.

Nejvíce frustrující na tom je, že i já, když jsem o tom hluboce přemýšlela, se stále považuji v tomto odvětví za amatéra. A to přesto, že jsem natočila o tomto tématu mnoho filmů a mluvila s několika desítkami odborníků a průkopníků v tomto odvětví.

Jsem přesvědčená, že všechny nejmodernější technologie, které máme k dispozici, mohou být přínosné pro lidstvo, ale jen za podmínek, že