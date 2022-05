„Putin selhal, členství v NATO je jisté a on s tím nic nenadělá,“ říká v rozhovoru s Denníkem N finská politička Alviina Alametsäová. Předpokládá, že by se Kreml mohl pomstít hybridními útoky.

Finská europoslankyně: Putin selhal. Chceme do NATO a on s tím nic nenadělá

O tom, že by Finsko mělo vstoupit do NATO, začala finská politička Alviina Alametsäová mluvit ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Postoj europoslankyně Zelených je zajímavý i proto, že dříve sama pro vstup Finska do Severoatlantické aliance nebyla.

Její příklad ukazuje, jak se ve Finsku změnilo veřejné mínění, poté co Rusko začalo shromažďovat svá vojska na hranicích s Ukrajinou a následně na sousední zemi zaútočilo. Finsko má s Ruskem hranici dlouhou 1300 kilometrů a jeho političtí lídři předevčírem oznámili, že navzdory výhrůžkám z Kremlu požádají o vstup do NATO.

Ptali jsme se mj.: proč Alametsäová vstupu Finska do NATO nefandila a proč změnila názor,

na obavy z ruské reakce,

na bezpečnostní záruky pro Finsko,

na ropné embargo a jednotu Západu.

Nedávno jste zveřejnila video, kde vysvětlujete, proč by Finsko mělo vstoupit do NATO. Na úvod říkáte, že dříve jste členství v Severoatlantické alianci nepodporovala. Byla to ruská invaze, co vás přimělo změnit názor?

Invaze patří mezi ty nejdůležitější faktory, ale členství v NATO jsem začala podporovat už loni. Od zpravodajského výboru v Evropském parlamentu jsem dostávala informace o pohybech ruských vojsk u hranice s Ukrajinou. Zároveň jsem poslouchala agresivní vyjádření z Kremlu a očekávala jsem, že přijde ruský útok.

Tehdy jsem začala přemýšlet nad tím, jak bychom mohli zabránit podobné hrozbě pro Finsko. Uvědomila jsem si, že bychom měli vstoupit na NATO. Když začala invaze, tento můj postoj ještě zesílil.

Proč jste původně byla proti členství?

Dokud nezačala příprava na ruský vpád a samotná invaze, nepovažovala jsem to za tak nezbytné. Ve Finsku se o tom zas tolik nediskutovalo a členství v NATO se mi spojovalo také s negativy. Nepodporuji