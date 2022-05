Dětem musíme vysvětlovat, kde matematiku potkají a k čemu je dobrá, říká k maturitě držitel ocenění Zlatý Ámos

Ve videu, kde rozebíráte letošní maturitní zkoušku z matematiky, jste řekl: „Abyste test udělali, nemusíte umět vůbec nic.“ K čemu tedy byl?

To bylo v rozjitřených emocích, samozřejmě něco potřeba je. Spíš jsem to myslel tak, že toho nepotřebujete umět moc. I když na sedmnáct bodů (minimální hranice pro úspěšné složení zkoušky, pozn. red.) toho opravdu moc umět nemusíte. Letošní test byl hodně jednoduchý, šel po základních věcech. Byla tam maximálně jedna, možná dvě těžší úlohy.

Bylo to kvůli tomu, že letošní maturanti strávili dva roky na distanční výuce?

Myslím si, že to vzali v potaz. Loni to totiž neudělali a museli ex post snižovat dolní hranici z 33 na 27 procent, protože by hodně maturantů zkoušku neudělalo. Letos to zřejmě udělali, protože hodně lidí bylo v tomto rozmezí. Chápu to, nevypadalo by dobře, kdyby třeba třicet procent lidí propadlo.

Pro CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, pozn. red.) je těžké dělat test, když neví, jak to ve školách probíhá. Některé to zvládly, některé ne. Takže udělali test a zjistili, že děti toho umí opravdu méně.

Distanční výuka však dopadla na více ročníků. Dokážete si představit, že takto jednoduchý bude test i v dalších letech?

To je otázka na CERMAT. Já doufám, že to tak nebude.

Jak to vnímáte z pozice učitele? Bude mít i za rok dva na studenty vliv, že část studia strávili na distanční výuce?

To bude velice záležet na konkrétních školách. Na děti, které učím já, to vliv mít nebude, už teď nemá. V distanční výuce jsme toho udělali víc než ve škole. Veškerý čas