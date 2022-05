Vývoj bojů: Pět ponaučení, která si z války na Ukrajině vzala izraelská armáda

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 12. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Charkov. Rusové se snaží zastavit ukrajinské útoky dělostřelectvem, které do oblasti narychlo stáhli. Nejsou známy žádné zprávy o ukrajinském postupu; ruská armáda bombardovala dvě města, která předtím osvobodili Ukrajinci. Na mapě níže jsou vyznačeny modrou elipsou.

#Ukraine GenStaff May 12 – #Ukrainian forces assaulted and were repelled in heavy fighting in the village of Vesele NE of #Kharkiv. In addition, #Russian artillery heavily shelled the cities of Pytomnyk and Ruski Tyshky and the #Ukraine forces inside the towns. pic.twitter.com/mD0p1PgRBt

— OSINT Aggregator (@AggregateOsint) May 13, 2022