Graubner je zklamání. Těšili jsme se na změnu, tohle je jen nádech, výdech a jedeme znovu, hodnotí expert

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak odlišné názory zastává Graubner proti svému předchůdci Dominiku Dukovi;

Jak se teď budou vyvíjet vztahy pražského arcibiskupství a politiků včetně prezidenta;

Proč výběr Dukova nástupce trval katolické církvi tak dlouho;

Zda se dá očekávat, že se pod Graubnerovým vedením podaří v církvi otevřít dosud tabuizovaná témata

Co říkáte na volbu Jana Graubnera jako nového arcibiskupa?

Je to přechodný arcibiskup, je to ten vůbec nejpřechodnější arcibiskup, kterého mám v živé paměti. Žádný arcibiskup – a můžeme jít zpátky ke kardinálu Josefu Beranovi nebo ještě před něj – nebyl jmenován do funkce pražského arcibiskupa v tak vysokém věku. Arcibiskup Graubner se narodil v roce 1948. To znamená, že za rok a pár měsíců bude znovu posílat rezignační dopis papeži. To je tedy klíčová zpráva, která zastiňuje vše ostatní, jelikož žádné zásadní změny se za rok udělat nedají.

Souvisí s tím ale i druhá věc, a to je věc kontinuity. Graubner totiž jako jediný ze všech kandidátů nemá zkušenost ze zahraničí, všichni ostatní kandidáti buď studovali v Římě, nebo působili v USA a podobně. Arcibiskup Graubner je česky vzdělaný a česky působící, dá se říci, že je nejmístnější a nejlépe zakotvený v místních strukturách. Už podruhé je nyní předsedou České biskupské konference, od roku 2020 na další desetileté období, takže je to vlastně nekontroverzní a jasně přechodný kandidát.

Jak je na tom názorově, kdybychom ho měli zařadit ve spektru české katolické církve?

Pokud mluvíme o hierarchii v české katolické církvi, Graubner patří ke konzervativnímu křídlu. Bylo to patrné u otázek, které souvisely s migrací, a také v souvislosti s častou kritikou, kterou slyšíme od některých českých biskupů vůči papeži Františkovi, nebo když si vzpomeneme na kampaň, kterou v českém kontextu iniciovala katolická církev proti Istanbulské úmluvě.

A v rámci toho, že jsme na konzervativním konci toho spektra, Graubner věrně