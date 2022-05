Pointa N: Duka light v čele českých katolíků a Ševčíkova zpátečka před transparentní volbou

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Duka 2.0 se sníženým obsahem nestravitelných látek

Nástupcem Dominika Duky ve funkci pražského arcibiskupa bude dosavadní sídelní arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Přestože jde o osobnost dobře známou a respektovanou i mimo katolické kruhy, vyvolalo oznámení překvapení a smíšené reakce.

Graubnerovi totiž letos bude čtyřiasedmdesát, což znamená, že už příští rok bude muset poslat do Vatikánu abdikační dopis a hledání českého primase začne nanovo.

Sázka na Graubnera je podle církevních insiderů snahou získat více času na radikálnější krok, který bude část církve zákonitě vnímat negativně. Buď se v paláci na Hradčanském náměstí zabydlí liberálnější a reformám nakloněný nájemník, nebo další prelát ochotný přehlížet u politických spojenců i velmi sytě hnědé barevné tóny. Tak jako Duka třeba u brněnských fotbalových mlátiček z extremistického uskupení Slušní lidé.

První variantu by nesla negativně konzervativní část katolíků, druhá by zřejmě definitivně znechutila stoupence otevřenějšího směřování, kteří konec Dukovy éry už řadu let netrpělivě vyhlížejí. Graubnerovo intermezzo by mohlo utlumit vášně v obou táborech.

Olomoucký arcibiskup není žádný liberální červený hadr na ortodoxní věřící, na druhou stranu se z pozice předsedy České biskupské konference opatrně postavil alespoň proti některým Dukovým excesům. Loni před parlamentními volbami například kritizoval, že o zvolení do Parlamentu usilují „kandidáti, kteří jsou spojováni s římskokatolickou církví, a přitom kandidují za politická uskupení, která je třeba označit za subjekty s extrémními názory“.

Připomeňme, že za SPD kandidoval správce Dukových sociálních sítí Josef Nerušil a Volný blok zase posílila kardinálova někdejší emisarka v Radě ČT, ekonomka Hana Lipovská.

Uvidíme, jak dlouho na sebe nechají čekat jízlivé vtípky hledající analogii k bezradnému pátrání po novém vůdci sovětského gerontopéria a přisuzující Graubnerovi roli Jurije Andropova, který zastal post po Leonidu Brežněvovi, aby ho vzápětí uvolnil Konstantinu Černěnkovi. Na svého Michaila Gorbačova si každopádně česká katolická církev počká ještě nějaký čas.

Ševčík se lekl voleb

Pozice nastupujícího děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka se zdála být neotřesitelná, začala ale dostávat první trhliny. Navzdory dlouholeté zvyklosti, podle které ve vědecké radě univerzity zasedají mimo jiné děkani všech fakult, v ní Ševčík nebude. Plány mu přitom zkřížila zdánlivá malichernost – požadavek, aby se nechal transparentně a demokraticky zvolit akademickým senátem.

Ten měl původně schválit seznam kandidátů předložený rektorem jako celek. Jenže jak zjistil Deník N, několika studentským senátorům se to nezdálo, a navrhli, aby se o každém kandidátovi hlasovalo zvlášť. A jak v pátek redakci potvrdila Ševčíkova Národohospodářská fakulta i rektorát VŠE, Ševčík následně svou kandidaturu stáhl.

Jeho mluvčí to odůvodnil „lživou a manipulativní kampaní“, kterou prý proti ekonomickému expertovi Trikolóry vedou „některá média a jejich redaktoři“. Budoucí děkan prý chtěl své kolegy před touto kampaní ochránit.

Zní to dojemně, ale příliš to neodpovídá faktům. Ševčík totiž až doposud rozhodně nepůsobil dojmem, že by mu na škole a její akademické obci za mák záleželo. Parlamentní listy rozhodně nejsou platforma, jejíž články by vědci a jeho škole zvyšovaly prestiž, Ševčík tam publikoval jeden za druhým. V mezičase stíhal šířit proruskou propagandu i přátelsky zapózovat s extremistou Tomášem Vandasem.

Vysvětlení tak bude nejspíš jiné. Ševčík, který „svou“ fakultu ovládá už od roku 2010 a po dvou volebních obdobích v jejím čele za sebe musel na jedno následující nastrčit nynějšího děkana Zdeňka Chytila jako Putin Medvěděva, má zkrátka strach z voleb, které nedokázal předem zmanipulovat. Když nevyšel trik s aklamačním hlasování pro desítky kandidátů najednou, raději v obavě z porážky zařadil zpátečku.

Ševčík se tedy zřejmě zalekl průhlednosti a skutečné, předem nezrežírované demokratické procedury. Ale pokud mu opravdu tolik záleží na škole a spolupracovnících, má jedinečnou možnost to dokázat – může na funkci děkana rezignovat stejně jako na kandidaturu do vědecké rady.

Jednou větou

Naše témata

Policie však zabavovala peníze nejen u Tomana, ale i u úředníků. Právě u těchto bankovek se teď podle informací Deníku N policie snaží zjistit, zda s nimi Toman přišel do styku. „Ano, provádíme posudky, zda na zabavených penězích nejsou otisky prstů exministra Tomana,“ potvrdil vysoce postavený zdroj blízký vyšetřování.

Policie hledá otisky prstů exministra Tomana na zabavených penězích (Zdislava Pokorná, Lukáš Prchal)

Babiš odmítá, že by jeho personální obměna mohla projekt rozšíření ropovodu ovlivnit. „Varianta, o které mluvíte, nebyla na stole,“ napsal Deníku N předseda ANO.

Vedle bývalého šéfa Pantůčka ale existenci takového projektu potvrzuje například jeho tehdejší kolega z představenstva Lukášek. „Za našeho působení se mluvilo o variantě, že by navýšení kapacity TAL zaplatil stát, respektive MERO. To už jsme ale nestihli dotáhnout,“ říká bývalý státní manažer.

Česko se závislosti na ruské ropě mohlo zbavit. Pak přišla Babišova čistka (Jan Úšela)

„Kandidatura Středuly je velkou nepříjemností pro Babiše, neboť oba cílí na podobné skupiny voličů. Levicoví voliči, kterým vadí Babišovy dotační podvody, jeho spolupráce s StB nebo třeba tragické zvládání pandemie, mají ve Středulovi alternativu,“ myslí si Gregor.

“Velká nepříjemnost pro Babiše.“ Středulova kandidatura může zamíchat kartami (Jan Tvrdoň)

Do Česka zatím přišlo téměř 340 tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří získali od ministerstva vnitra vízum dočasné ochrany. Lidí nad 65 let, kteří většinou potřebují nákladnější zdravotní péči, je podle resortu necelých dvanáct tisíc.

Ukrajinští pacienti zdravotnictví nezatěžují. Stojí pojišťovnu méně než Češi (Iva Bezděková)

Zaujalo nás jinde

„Jsem mírně šokován. Když jsem si tu zprávu přečetl, musel jsem se ujistit, že není apríl ani že to není satirická zpráva katolického webu Tisíckráte.“

Teolog Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru pro server Aktuálně o jmenování Jana Graubnera pražským arcibiskupem.

Náměstek primátora a předseda pražské organizace STAN Petr Hlubuček má spolu se svým partnerem na jihu Španělska čtyři byty. Dosud tvrdil, že za nemovitosti ve městě Torremolinos poblíž Málagy zaplatil 18 milionů korun. Seznam Zprávy však získaly dokumenty ze španělského nemovitostního rejstříku, z nichž lze dopočítat, že celková suma byla 27,1 milionu korun.

Zjištění serveru Seznam Zprávy, který se detailně věnuje transakcím s nemovitostmi pražského politika STAN Petra Hlubučka ve Španělsku.

Co to jsou, ty ošklivé genderové stereotypy? Všichni o nich mluví, ale málokdo je viděl! Sežerou nám děti?

Dvakrát během jednoho dne se mne dva poslanci zeptali, čí jsem asistentka.

Tak asi tolik.

Poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková na Twitteru.

Výrok dne

„Jestli narážíte na to, že my jsme netolerantní vůči sexuálním menšinám, tak my si tak nepřipadáme. Já nevím, co to znamená ta netolerance k sexuálním menšinám.“

Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová v rozhovoru pro DVTV. Aliance pro rodinu dlouhodobě prosazuje ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, varuje před „genderovou ideologií“ a vystupuje proti zrovnoprávnění LGBT+ osob.

To byla poslední pointa poslední Pointy N v tomto týdnu. Užijte si víkend, autorský tým newsletteru se na vás příští týden bude opět těšit!