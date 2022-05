Divadlo bratří Formanů, Česká filharmonie a DEKKADANCERS uvedou divadelní Knihu džunglí pro všechny dobrodruhy

Slyšíte to? To jsou zvuky džungle. Poznejte přírodní zákony osvědčené tisíciletími. Vejděte do Knihy džunglí. Nové divadelní představení pro vás připravuje režisér a scénograf Matěj Forman, hudební skladatel a dirigent Marko Ivanović a choreograf Štěpán Pechar. S úctou inspirováno tvorbou Rudyarda Kiplinga i životem a zákony džungle.