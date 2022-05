V hlavní roli byliny, lidové písně a vynikající Magdaléna Borová. Intimní divadelní drama podle knihy Do tmy uvádí Jatka78 v industriální hale

Může představení, kde hraje jedna herečka, pohltit diváky tak, že zapomenou na okolní svět a nechají se na devadesát minut unést z reality do světa bylin, sklizně a sušení, do světa, kde vše má svůj zvláštní rytmus a řád? Magdaléna Borová v intimním dramatu Do tmy dokazuje, že to možné je. Postava Anny Bartákové z knihy Anny Bolavé totiž fascinuje svou schopností mít pro „něco“ takovou vášeň, svou volbou samoty, svými vztahy s rostlinami a také svým speciálním humorem.

Předlohou je stejnojmenný román, za který v roce 2016 získala spisovatelka Anna Bolavá ocenění Magnesia Litera. Emotivní rovinu příběhu podporuje v případě inscenace s podtitulem „Sama jsem rostlinou“ pěvecké ztvárnění lidových písní s živým hudebním doprovodem kontrabasu. Když Borová zpívá a v industriální hale, kde se příběh odehrává, se pomalu stmívá, běhá z toho mráz po zádech, publikum ani nedutá a čas se zastaví.

Nevšední komorní zážitek z představení umocňuje také kruhový prostor, kde se hlavní hrdinka pohybuje. A má svou symboliku. Režisérka Anna Klimešová k tomu dodává: „Diváci sedí kolem dokola a vidí na sebe. Magdaléna Borová v dialogu s hlavní hrdinkou Annou vypráví příběh, pomocí cyklických akcí, objektů a hry s nimi vytváří vnitřní krajinu. Tam, kde docházejí slova, se vyjadřujeme zvukem a právě zpěvem lidových písní.“

Industriální hala Jatek78 s proskleným stropem je pro inscenaci Do tmy ideálním dějištěm. Promění se v okamžik, který si všichni chceme zapamatovat. Vždyť všude to už kvete a brzy bude úterý. Den, kdy se vykupují byliny. Den odevzdávání. Anna znamená „milostiplná, milá“. Rázná hrdinka příběhu se však i přesto raději než lidmi obklopuje sušenými bylinami. Sbírá léčivé rostliny ve velkém. Tak proč jí ostatní nedají pokoj? Vlezlá Marcelka, nesnesitelný tchán, překladatelská práce. A ta bolest. Na tohle přece nemá čas…

Borová si Do tmy k inscenování vybrala sama. „Po mnoha letech v ‚bavlnce‘ Národního divadla jsem cítila potřebu vyslovit se sama za sebe, se vší zodpovědností, se všemi pochybami o tom, jestli mám co říct a jestli obstojím… Chtěla jsem to zkusit, něco se o sobě dozvědět. A proto jsem našla text, upravila ho do jevištní podoby, oslovila lidi, se kterými bych chtěla pracovat… Téměř tři roky to ve mně uzrávalo, i díky covidu se doba příprav prodloužila, a teď se konečně to, co jsem si snila, zhmotňuje v přítomnosti. Je to pro mě vzácná chvíle,“ popisuje Borová a dodává: „Myslím, že jedním z témat knihy může být otázka, jaká je moje vnitřní krajina a do jaké krajiny chci patřit.“

Inscenace je producentským počinem Viktora Tauše, který uvedl na prknech divadla Jatka78, ale i na řadě nečekaných míst desítky vyprodaných představení Amerikánka, v němž excelovaly Tereza Ramba a Eliška Křenková, a nyní natáčí stejnojmenný film. „Dotkl se mě Magdalénin nápad propojit příběh Anny Bolavé s lidovými písněmi. Jejím pohledem se mi původní příběh vyjevil jako archetyp. Osobní poetický příběh transponovaný do mytologie. Vše konkrétní zde zůstává konkrétním a současně je cyklickým osudem prožívaným od nepaměti. Magdalény interpretace románu Anny Bolavé je fascinující,“ uvedl Tauš.

Do tmy ocení všichni milovníci bylin, nehledě na to, zda knihu Do tmy četli, fanoušci komorních divadelních zážitků a všichni, kteří ani při neustálých vnitřních bojích neztrácejí humor.

Do tmy se odehraje v termínech od 19. do 21. května a od 8. do 10. června v divadle Jatka78 v Pražské tržnici. Vstupenky naleznete na www.jatka78.cz.

Debata N: Dva státy, dva premiéři, dva deníky Velká premiéra! První společná akce českého Deníku N a slovenského Denníku N se koná v Univerzitním kině Scala v Brně 6. 6. 2022 v 18.00. Debatu s Petrou Procházkovou, Martinem M. Šimečkou a Petrem Koubským moderuje Monika Tódová. Vrcholem večera bude rozhovor s českým premiérem Petrem Fialou a slovenským premiérem Eduardem Hegerem, který povedou Renata Kalenská a Dušan Mikušovič. O vztazích a budoucnosti obou zemí u příležitosti 30. výročí událostí vedoucích k jejich vzniku. Vstupenky můžete koupit online. Zvýhodněná cena pro předplatitele, studenty a seniory.