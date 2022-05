Studio N: Co jsou zač bojovníci proti potratům a za „tradiční rodinu“

O hnutích proti potratům nebo pro „tradiční rodiny“ v Česku donedávna nebylo příliš slyšet. Pozornost ale upoutalo Hnutí pro život, které odsoudilo sbírku na nákup nouzové antikoncepce pro ženy znásilněné na Ukrajině ruskými vojáky. Další ultrakonzervativní spolek, Aliance pro rodinu, se zase podle nedávných zjištění Deníku N dostal do poradních orgánů současné vlády. Aliance, která odmítá rozšiřování práv queer lidí a požaduje ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, radí na ministerstvu práce a sociálních věcí i na ministerstvu spravedlnosti. Co jsou tato hnutí zač, na koho jsou napojená a proč by nás to mělo zajímat? Hosty podcastu jsou redaktorka a redaktor Deníku N Adéla Karásková Skoupá a Prokop Vodrážka.