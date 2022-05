„V Rusku to smrdělo už delší dobu.“ Zmapovali jsme stahování PPF ze země, která ji vystřelila do první ligy

Řada zahraničních firem se v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu stáhla ze země ovládané diktátorem Vladimirem Putinem. Česká skupina PPF ale v Rusku dál provozuje svůj úvěrový byznys a podniká i v dalších oblastech trhu. Deník N v unikátní vizualizaci zmapoval, kde všude v Rusku má skupina zesnulého miliardáře Petra Kellnera své byznysové zájmy. PPF ke stavu svého tamního byznysu zarytě mlčí. Zdroje Deníku N ale popsaly, v jaké situaci se nyní skupina v Rusku nachází a také proč by Kellner byznysových ztrát na Východě ani teď nelitoval. „My tu práci neděláme proto, abychom si mohli koupit další letadlo nebo abychom měli na konci zisk. Když to dopadne, je to bezvadný, ale my to děláme pro vzrušení z výzev a rizik,“ vysvětluje jeden ze zdrojů blízkých Kellnerovi.