Pointa N: Banka krotí sešup koruny po nástupu holubice, Finsko prozřelo a svět zná další černou díru

Po řadě bankéřů z kategorie jestřábů nastupuje do čela ČNB holubice, což vyvolalo oslabení koruny i následnou intervenci banky. A dnešek se zapíše nejen do historie Finska, ale i NATO, kam se severská země, už oficiálně, chce připojit. Což si Rusko slavnostně připomínat nebude.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

Koruna letí dolů, banka zasahuje

Stačilo, aby nastupující guvernér České národní banky Aleš Michl stanul na ozdobném koberci na Pražském hradě, kde jej prezident jmenoval do funkce, a trhy se daly do pohybu. Vlastně se začaly hýbat už několik dní předtím – když jméno budoucího guvernéra zveřejnil server Seznam Zprávy. Michl v investorech zřejmě moc důvěry nevzbudil, a tak se začali zbavovat koruny. To se hned projevilo v její síle: vůči dolaru i euru výrazně oslabila, až se dostala na nejnižší úroveň od půlky března.

Pro lidi v Česku to znamená například zdražení dovezeného zboží nebo energií a také vyšší náklady na dovolenou. Instituce, kterou Michl povede, na sešup hned zareagovala: svolala na dnešek mimořádné měnové zasedání. Tam se bankovní rada rozhodla proti slábnoucí koruně zasáhnout a zahájila intervence na devizovém trhu. „Cílem je nepřipustit dlouhodobější oslabení kurzu koruny v situaci vysoké inflace. ČNB má k dispozici velké devizové rezervy, a to i v mezinárodním srovnání,“ vysvětlila banka v krátké nenápadné zprávě, která se zvenčí mohla jevit jako rutinní sdělení.

Takové zásahy do trhu ale nejsou vůbec běžné. Naposledy přiměla ČNB takto zasáhnout před víc než dvěma měsíci válka na Ukrajině, která rozkolísala kurz a oslabila korunu. Předtím centrální banka intervenovala na devizovém trhu v letech 2013 až 2017 v rámci kurzového závazku. Tehdy ovšem působila na trhu proti posilování koruny, a kurz tak držela kolem 27 korun za euro, upozornila agentura ČTK.

Proč vzbuzuje nový guvernér tolik nedůvěry? Podle řady ekonomů