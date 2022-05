Chcete mít skoro každý týden den volna navíc? Odstěhujte se do Malajsie

Malajský deník Jany LeBlanc: Každé druhé pondělní ráno se budím s tím, že jsem si v cizině zaběhla příjemný stereotyp a toto snad konečně bude týden, kdy napíšu aspoň jeden deník a odškrtnu některé z nekonečných položek ze seznamu „udělat, nutně“. Ten pocit mi vydrží zhruba do chvíle, než otevřu e-mail a v něm si přečtu zprávu ze školky, kam chodí můj starší syn: „Milí rodiče, tento týden slavíme narození proroka Mohameda a školka bude od středy do pátku zavřená.“ Takže zase nic. Než po volnu zapluju zpátky do rutiny, zavře školka kvůli oslavě narozenin sultána a záhy poté kvůli dalšímu svátku. V Malajsii jich slavíme tolik, že svátkem jsou spíš týdny, kdy pondělí až pátek funguje život beze změny.