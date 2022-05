Česko se závislosti na ruské ropě mohlo zbavit. Pak přišla Babišova čistka

Země EU se na zákazu dovozu ruské ropy zatím neshodly kvůli odmítavému postoji Maďarska, které zhruba ze 65 procent závisí na dodávkách z ruského ropovodu Družba. Ty by nedokázalo v navrženém čase do konce roku zcela nahradit, podle tamního premiéra Viktora Orbána by to obnášelo až pět let.

Česko je na tom podobně, proto pro sebe žádalo o dvouletý odklad z embarga. Oproti Maďarsku z Ruska odebírá méně, zhruba polovinu své spotřeby. Zbytek ropy do České republiky míří přes Transalpský ropovod (TAL), na nějž se na jihu Německa napojuje systém IKL (Ingolstadt–Kralupy–Litvínov).

Bavorsko-česká část potrubí má kapacitu na to, aby jí protekl dostatek komodity pro potřeby celé republiky. Potíž je ale s TAL. Ropovod vedoucí z italského přístavu Terst, jenž do střední Evropy přivádí ropu z Ázerbájdžánu, Kazachstánu nebo Perského zálivu, by nyní výpadek dodávek z Ruska nevykryl. Už nyní je prakticky přeplněný – vedle Česka totiž musí zásobovat také rafinerie ležící na jihu Německa a v rakouském Schwechatu poblíž Vídně.

Kapacitní problém zhruba už od roku 2014 řeší tuzemský státní podnik MERO (Mezinárodní ropovody), který na českém území spravuje ropná potrubí a je také jedním z akcionářů Transalpského ropovodu. Jeho snahu Česko zbavit závislosti na ruské ropě ale zatím blokovaly