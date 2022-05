Místo prázdnin léto na útěku. Jak se děti ukrajinských uprchlíků sžívají s novou zemí?

Nechaly za sebou všechno, co zatím znaly. Prarodiče, kamarády, dětské pokoje a často i oblíbené hračky. Teď jsou děti ukrajinských uprchlíků v cizí zemi, nikomu pořádně nerozumí a často bydlí po hotelích. Právě pro ně na pražském Chodově tento týden otevřeli adaptační centrum. Mají se tady sžít nejen s novým prostředím i jazykem, ale také vzájemně sdílet prožité válečné hrůzy a traumata. Centrum bude fungovat do konce srpna, aby jeho návštěvníci mohli jít v září do českých školek a škol.