Spojovat silnou inflaci s aktuálními vysokými úroky je laciné, říká ekonom, na kterého se odvolal prezident

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval do čela České národní banky ekonoma Aleše Michla. Ten patří do menší skupiny radních centrální banky, kteří nepodporují růst úrokových sazeb. To zmínil i Zeman, podle nějž by jmenování guvernéra z druhého názorového tábora mohlo debatu o funkci úrokových sazeb znovu otevřít. Také proto, že mnozí současnou inflaci označují za nákladovou a dovezenou ze zahraničí. Odkazoval se přitom na ekonoma Petra Bartoně ze společnosti Natland. Ten ale pro Deník N upozorňuje na to, že odhadnout skutečný původ inflace je velmi těžké.