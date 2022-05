Zvýšení „rodičáku“ nebo daňových slev může přijít v řádu měsíců, říká ministr Jurečka

Minimální mzda, životní minimum, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, důchodová reforma. Do toho všeho vysoká inflace a stoupající životní náklady, které ženou tisíce domácností na hranici jejich možností. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka má v posledních týdnech napilno. O tom, co vše se skutečně stane, o chybách i tom, jaký vzkaz dnes dává důchodový systém mladým, mluvil v rozhovoru s Deníkem N.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Kdy se zvýší rodičovský příspěvek a slevy na poplatníka a dítě.

Zda bude plán dát miliardy na výstavbu dětských skupin stačit a co se stane, když ne.

Jak budou vypadat důchody po reformě a zda o nich mají rodiče snít při nocích probdělých s dětmi.

Zda ministerstvo rozvázalo spolupráci s Hnutím pro život a chystá se spolupracovat s organizacemi podporujícími manželství pro všechny.

Před dvěma týdny jste se omlouval za to, že příspěvek 5000 korun na dítě se bude vypočítávat z hrubého příjmu, ne čistého. Na stránkách vašeho resortu lze ale tuto informaci pořád dohledat v otázkách a odpovědích k příspěvku. Není to chyba? Proč to tam je?

Je to určitě chyba. Napravíme.

Není to ale obecně problém v komunikaci vás a vašeho resortu? Protože ministr financí Zbyněk Stanjura nám minulý týden říkal, že na chybu vás upozorňoval SMS už během první tiskové konference, kde jste to oznamoval. Proč trvalo tři dny to uvést na pravou míru?

Na vládě jsme debatovali o variantách, kde by byl limit vázaný na strop čistého příjmu. Když se podíváte na záznam tiskovky, já jsem se naklonil k panu premiérovi a ptal jsem se, jestli je to z čistého, nebo hrubého. On sám si nebyl úplně jistý. Já jsem řekl čistého.

Pak jsme si to vyjasňovali v následujících dnech – nejen s panem ministrem financí během komunikace z tiskovky. Nicméně ano, byla to moje chyba, já jsem se za ni omluvil, uvedl jsem to na pravou míru. Ten zákon připravujeme, všechny podstatné věci zveřejníme zhruba za čtrnáct dní, kdy bude napsaný nejen z hlediska podmínek, ale i z hlediska způsobu výplaty těch finančních prostředků.

Proč to ujasnění tedy trvalo tři dny? Nepřispíváte tím trochu k chaotické komunikaci, kterou jste kritizovali u minulé vlády?

Chybu udělá každý a já jsem se za ni omluvil.

Ministr Stanjura říkal: Mě se nikdo nezeptal. Já jsem to poslal v esemesce během tiskovky.

On si také nebyl jistý.

Ani ministr financí si nebyl jistý?

Vedli jsme spolu polemiku, jak