Ukrajinští pacienti zdravotnictví nezatěžují. Stojí pojišťovnu méně než Češi

Před ordinací praktického lékaře ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, která je vyčleněná pouze pro ukrajinské pacienty, sedí ve čtvrtek ráno asi dvacet lidí. Dvě těhotné ženy si povídají, starší pár pročítá lékařské papíry, mladá ukrajinská maminka na konci chodby uspává dítě.

Fronta postupuje pomalu, vyšetření jednoho pacienta trvá skoro půl hodiny. Ne proto, že by byli vážněji nemocní, ale u prvního vyšetření je třeba se na zdravotní stav řádně doptat a zaznamenat ho. Řeč se také samozřejmě stočí i na to, co tito lidé v posledních týdnech při útěku před válkou prožili.

Do ordinace vstupují dva manželé kolem sedmdesáti let. V Česku jsou teprve měsíc, z Ukrajiny uprchli narychlo a nestihli si vzít ani léky, které potřebují. „Celý měsíc byli bez léků. Pána jsem musel odeslat na řadu vyšetření, jeho stav se mezitím zhoršil. Potřebuje gastroskopii, kardiologii a další vyšetření,“ říká lékař Mark Tiutiunnyk. On sám pochází z Ukrajiny, a tak může s pacienty mluvit jejich řečí. V Česku žije pět let.

„Zatím jsme se v naší ambulanci nesetkali s tím, že by ukrajinští pacienti měli nějaká zanedbaná onemocnění. Spíše mnozí z nich neužívají léky, které jim jejich lékař už dříve předepsal,“ popisuje.

To už starší manžele v ordinaci střídá mladá těhotná žena z Ukrajiny, která bude za dva měsíce rodit.