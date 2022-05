Byla to jen otázka času, chce se ujmout strachu ve společnosti, říká politolog k Okamurově projevu ve Sněmovně

Co jste říkal na včerejší projev předsedy hnutí SPD Tomia Okamury?

Byla pouhá otázka času, kdy Tomio Okamura vyrazí takříkajíc „na plné pecky“ proti uprchlíkům a Fialově vládě. Dalo se očekávat, že jak ve společnosti opadne první fáze souznění s Ukrajinci, opadne i společenský konsenzus k uprchlické krizi. Bylo jasné, že dřív nebo později se pravicoví extremisté budou snažit veřejné mínění masírovat, mixovat fakta, lži, pravdy a polopravdy. V tomto je Tomio Okamura odjakživa přeborník.

Jediná věc, kterou bych vypíchl jako překvapení, je koncentrace všech věcí, které do svého vystoupení ve Sněmovně stihl zařadit. Obsah se však nijak neliší od nejrůznějších pochybných e-mailů a zpráv, které se šíří po sociálních sítích.

Má rétorika, podle níž ukrajinští uprchlíci dostávají na úkor „našich lidí“, potenciál obrátit proti nim část české společnosti a vyvolat napětí?

Obávám se, že část veřejného mínění by se začala postupem času proti uprchlíkům obracet, ať už by tomu přispěl Okamura, nebo někdo jiný. Především u sociálních a ekonomických krizí vždy existuje tendence hledat nepřítele či viníka, někoho, kdo za to může. Děje se tak i vlivem fake news.

Okamurova rétorika byla při zmíněném sněmovním projevu mimořádně intenzivní, uvědomil si šanci ujmout se strachu, který ve společnosti panuje. Zvlášť po tom, co se v médiích začaly objevovat