Donald Trump si Marka Espera vybral jako svého druhého ministra obrany. Rok a čtvrt nato ho ze své vlády vyhodil. Esper o něm teď napsal knihu, která je dosud nejkritičtějším vhledem do Trumpova fungování v roli prezidenta USA, a to přímo zevnitř jeho administrativy.

Napálíme jim tam rakety a budeme se tvářit, že jsme to nebyli my, cituje Trumpa jeho ministr

„Je to bezcharakterní člověk, který by vzhledem ke svým zájmům neměl zastávat veřejnou funkci.“ K tomuto tvrzení dospěl armádní lobbista Mark Esper během dvou let, které strávil jako ministr ve vládě Donalda Trumpa. A i když, jak tvrdí, chtěl mnohokrát rezignovat, byl to nakonec prezident, kdo jejich pracovní vztah ukončil vyhazovem.

„Musel jsem zůstat, protože jinak měl kolem sebe samé pochlebovače. Viděli jste mě někdy, abych jako ostatní členové vlády vstal a řekl: Pod fantastickým vedením bla bla bla jsme dosáhli bla bla bla? Ne. Takže bylo jasné, že půjdu,“ píše Esper v knize Svatá přísaha o životě po boku prezidenta Trumpa, kterou minulý týden vydal.

Kniha nabízí překvapivě upřímný pohled bývalého ministra obrany a osvětluje klíčové epizody Trumpova prezidentství, včetně dosud nezveřejněných informací o některých událostech. Americká média zaujaly hlavně dva momenty, kolem nichž se točí i rozhovory, které teď Esper pro propagaci knihy poskytuje.

Prvním z nich byla