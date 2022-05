Excentrik a solitér, který musí změnit komunikaci. Co říkají někdejší spolupracovníci o novém guvernérovi ČNB?

Jméno Aleše Michla je úzce spjaté s investičním fondem Quant, podíl nového guvernéra je „zaparkovaný“ ve svěřenském fondu. Michl založil Quant s dalším známým českým ekonomem Pavlem Kohoutem.

„Aleš je praktik, má za sebou praxi v komerčním bankovnictví. Má proto spíše lidový než akademický přístup,“ vysvětlil pro Deník N Kohout. „To možná řadu kolegů akademického rázu trochu popuzuje. Na druhou stranu je dobře, že je to člověk, který vyrostl přímo v terénu a stýkal se s lidmi i podniky,“ dodává ekonom, podle nějž takový přístup může vyvážit současné rozložení v bankovní radě.

Michl doposud pravidelně hlasoval proti zvyšování úrokových sazeb – většina v radě se tímto způsobem snaží krotit inflaci, její kritici naopak upozorňují na to, že se tak může podvázat hospodářský růst ekonomiky.

Právě Michl podle Kohouta přišel s nápadem na založení fondu Quant, který je řízený počítačovým algoritmem. Budoucí guvernér měl na starosti především „technické“ záležitosti, například jištění měnových rizik.

Quant nyní spravuje aktiva ve výši necelých 900 milionů korun, na českém trhu se tak jedná spíše o méně významného hráče. Většinu v něm před lety koupil Petr Stuchlík, bývalý kandidát ANO na primátora a zakladatel poradenské společnosti Fincentrum. Cena transakce tehdy dosáhla desítek milionů korun.

Stuchlík přitom doufá, že Michl může do centrální banky přinést „změnu stylu“. Podle Stuchlíka totiž ČNB neplní dobře svoji funkci. Poukazuje například na to, že za posledních deset let pouze pětkrát správně odhadla inflační cíl. „Kromě toho se ČNB chová arogantně, když tvrdým zvyšováním sazeb tlumí mzdy v ekonomice, zatímco zaměstnancům je automaticky valorizuje o inflaci plus dvě procenta,“ zastává se Michlova postoje Stuchlík. Sám přitom odmítá, že by Michl byl kontroverzním kandidátem. „Je to bouře ve sklenici Twitteru, ne reálný svět,“ dodává Stuchlík.

Další lidé, kteří se s Alešem Michlem znají, nicméně sahají pro