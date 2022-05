„Jsem naštvaný na vládu. Chci vyjádřit pocity.“ Kdo a proč v kampani ANO tvrdí, že za Babiše bylo líp

Začátkem května oblepilo hnutí ANO zemi billboardovou kampaní s názvem „Za Babiše bylo líp“. Skrze hesla jako „Z důchodu mi nezbyde vůbec nic“, „Kecy o hodnotách, kašlou na nás“ nebo „Makal a nežvanil“ v ní vládu Petra Fialy (ODS) kritizují lidé, kteří jsou široké veřejnosti neznámí.

Nová akce dnes opozičního hnutí ANO se rozjela v době, kdy vláda řeší stovky tisíc ukrajinských uprchlíků, turbulentní změny v zahraniční politice i skutečně dramatické ekonomické dopady na českou společnost. V úterý nadto statistici oznámili, že inflace se vyšplhala na 14,2 procenta, řada domácností se dostává do stále větších problémů.

Právě na tyto ekonomické dopady a údajnou nečinnost vlády komunikace dříve vládního hnutí Andreje Babiše směřuje. „Kdy už udělá aktuální vláda něco pro lidi? Zatím neudělali vůbec nic,“ konstatuje ve videu na Facebooku předsedy hnutí ANO Babiše student Daniel.

Kromě studia se tento mladý muž věnuje také politice, konkrétně působí jako oblastní předseda hnutí ANO v Chrudimi. Daniel Vodák Deníku N řekl, že zapojení do kampaně za Andreje Babiše bylo jeho iniciativou. „Jsem aktuálně smutný z toho, co se děje, a nejvíc mě tíží to, že to lepší nebude. Inflace roste, válka pokračuje a bude to jenom horší. Já bych tu iniciativu ze své strany nedělal, kdybych měl pocit, že se aspoň něco dělá,“ popsal Vodák.

Příznivců i rovnou zástupců samotného hnutí se ale v kampani objevuje více. V zásadě všichni mají k ANO nebo jeho představitelům blízko, někteří mají alespoň společnou fotku s některou z klíčových osobností Babišova hnutí.

„Makal a nežvanil,“ tvrdí zase z billboardů jakýsi student Adam. Konkrétně jde o Adama Stanislava, jehož Facebook je plný fotek s politiky hnutí ANO, naposledy se takto zvěčnil s šéfkou poslaneckého klubu Alenou Schillerovou nebo místopředsedou dolní komory Karlem Havlíčkem.

Také Stanislav Deníku N řekl, že se do kampaně zapojil kvůli