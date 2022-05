Americký deník: Jak jsem se stala fotbalovou mámou, aniž jsem si toho všimla

Když jsem tady na Floridě před pěti lety chtěla najít pro své syny fotbalový kroužek, kde by se učili kopat do míče, na každém rohu se tu hrál samý baseball, americký fotbal nebo basketbal, ale co se fotbalu týče, měla jsem jen dvě možnosti. Mohla jsem kluky vozit do sousedního města, nebo je zapsat do místního oddílu, kde se trénovalo v sobotu dopoledne. Obětovala jsem jeden víkendový den u moře a přihlásila je tam.

Kroužek byl pravým opakem toho, co jsem znala z Česka. Kromě toho, že stál na měsíc tolik, co u nás na rok, jsme všichni museli nejdřív za dvacet dolarů zakoupit týmová trička, protože děti přece musejí hlavně jako fotbalisté vypadat.

Tři trenéři kluky „honili“ na malém hřišťátku překvapivě zlehka, aby to stíhaly i děti, pro které to byl zjevně jediný pohyb týdne. Koučové pak děti za všechno