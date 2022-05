Nejsem ministr, ale novinář. Média můžu dál kritizovat a hodnotit, tvrdí vládní zmocněnec Klíma

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak přesně vypadá práce vládního zmocněnce pro média a dezinformace v době války?

Co se bude dít s veřejnoprávními médii? Kdy a v jaké podobě projde novela legislativy, po které koaliční strany ještě v opozici volaly?

Může pracovník vlády komentovat a kritizovat to, co se děje v jednotlivých redakcích?

Co si pod pozicí vládního zmocněnce pro média a dezinformace má člověk představit? Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Nemám žádný běžný pracovní den, mám jen mimořádné pracovní dny. Tady prostě není žádná pravidelná agenda. Před necelými dvěma týdny mě jmenovali národním koordinátorem strategické komunikace v souvislosti s válkou na Ukrajině. To znamená, že se zúčastňuji jednání strategické skupiny Ústředního krizového štábu. Z toho vyplývá nějaká agenda.

Jinak se snažím mít schůzky s lidmi, kteří by tady mohli pomoct s komunikací a dát dohromady tým, který by fungoval, abychom mohli rozjet onu strategickou komunikaci.

Takže nyní je gros vaší práce válka na Ukrajině a její komunikace.

To bohužel v každém případě.

A ostatní oblasti?

Samozřejmě se na mě obracejí operátoři s tím, jestli už bude hotový zákon, že už nebudou dál blokovat jednotlivé dezinformační weby sami a tak podobně. Snažím se s nimi jednat. Je to zkrátka hektické.

Politici se ale, jak napsal iRozhlas.cz, distancují od vašich slov, že vláda připravuje zákon na potírání dezinformací. Je tedy něco takového na stole, nebo ne?

Na stole to není. Nedělám to já, ale právníci. Mají za úkol to připravit do konce června. Pokud to splní, předloží to a pak se o tom může diskutovat. Může se stát i to, že přijdou s tím, že to nejde.

Zpět k vaší trojjediné funkci. Spadá pod vás oblast dezinformací i médií a nově tedy ještě strategická válečná komunikace. Může to jeden člověk, navíc ještě najatý na poloviční úvazek na dohodu o provedení činnosti, vůbec zvládnout?

Zvládnout se dá opravdu jen malá část toho, co by se mělo dělat.

Plánuje to vláda nějak řešit?

Úvazek mi nenavýší, protože