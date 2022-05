„Deník N má na nás spadeno. Budu si stěžovat.“ Rozhovor s ministrem Gazdíkem o „padání hlav“ kvůli kauze Bečva

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) kritizoval žalobce a vyšetřovatele poté, co soud vrátil kauzu otravy řeky Bečvy k došetření. Na státním zastupitelství a také policii ve Vsetíně by podle něj měly „padat hlavy“. V rozhovoru s Deníkem N říká, že svá slova nevnímá jako tlak na policii, která spadá pod jeho stranického kolegu Víta Rakušana. „Říkal jsem to už předtím, najděte si mé výroky, ale s tím si asi nebudete dávat práci. Říkám pořád totéž. Akorát vy mi říkáte, že už nemám právo to říkat. To nemyslíte vážně?“ reagoval na otázky.

Na co se v rozhovoru ptáme?

Jsou v pořádku ministrova slova o „padání hlav“ na policii a státním zastupitelství kvůli kauze Bečva?

Řešil věc se stranickým kolegou Vítem Rakušanem, pod kterého policie spadá?

Proč kvůli těmto otázkám tvrdí, že na něj má Deník N spadeno?

Chtěl bych se zeptat na váš příspěvek ohledně vyšetřování Bečvy. Napsal jste, že by na „policii a státním zastupitelství ve Vsetíně měly padat hlavy“. Proč si to myslíte?

Od té doby, co se tomu věnuju, je celé vyšetřování podivné. Když se podíváte do závěrů vyšetřovací komise Bečva, je to tam přesně popsáno: Vyšetřovatel – a pominu, která je to společnost – měl vzít veškeré možné příčiny znečištění a zkoumat je. A on je vůbec nezkoumal.

On pátý den, a to je zjištění vyšetřovací komise, zadal odborný posudek, ve kterém byly velmi sofistikované otázky, jako by mu je někdo dal nebo nadiktoval, protože běžný vyšetřovatel určitě není odborníkem v oboru kyanidů a jejich možného znečištění životního prostředí. Posudek zadal panu Klicperovi (soudní znalec Jiří Klicpera, pozn. red.), který ho následně drahný čas dělal.

Zatímco třeba rybáři říkali, že tam cítili chlór, že to bylo pod Dezou. Žádné vzorky pod Dezou nebyly, to také komise zjistila. Všechny se podivně ztratily, nebo se vylily, nebo nebyly odebrány vůbec.

Vyšetřovatel prvního rybáře, který ten případ v září nahlásil, vyslechli 20. listopadu. Tedy za dva měsíce, a to se slovy: „Snad si něco pamatuje.“

Přitom už pátý den zadal sofistikovaný posudek jen na společnost Energoaqua. A pominu to, co tomu soudu asi vadí, tedy že se stal zázrak a jed začal působit až po třech a půl kilometru, což se nikdy a nikde ve světě nestalo. To není teoreticky možné, ale posudek říká, že to možné je, i když vám to selský rozum nebere.

Pardon, tu otázku jsem směřoval k tomu, jestli svá slova považujete za vhodná i z hlediska své pozice člena vlády. Zatímco dříve jste to řešil jako opoziční poslanec. Není to tak, že tím vytváříte tlak na policii či státní zástupce?

Já se omlouvám, ale dělám pořád to stejné. Chcete říct, že jako člen vlády na to nemám právo? Jako poslanec jsem na to právo měl?

Myslím, že je to minimálně jinak vnímáno. Jste v pozici, kdy na to můžete mít vliv.

Omlouvám se. Můžete mi říct, pane redaktore, jaký vliv můžu mít jako ministr školství na policii a státní zastupitelství? To by mě zajímalo.

Jste členem vlády. Policie spadá pod vašeho stranického kolegu Víta Rakušana. A já nevím, jestli jste to s ním řešil.

Ne.

Musíte sám uznat, že vaše pozice je jiná.

Já se omlouvám, ale věděl jsem, že Deníku N nemám poskytovat rozhovor takto