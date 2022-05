Bongbongův zlatý comeback: diktátorem ukradené miliardy jako blaničtí rytíři filipínských voleb

„V roce 1986 jsme řekli: Už nikdy! Tak jak to, že jsou tady zas?!“ zírá Florencio Abad, jeden z mnoha milionů Filipínců, kteří před 36 lety skoncovali s Marcosovou diktaturou. Rodina Marcosových byla ztělesněním kruté ruky a monstrózní korupce. Takže přesně: Jak to? Jak to, že se teď diktátorův syn Bongbong raduje z triumfu v prezidentských volbách a mnohými nenáviděná rodina se vrací k moci? Jenže možná od ní nikdy neodešla. A nenávist? Pořád jen emoce – a s těmi Marcosův tábor žonglovat umí.