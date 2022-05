ANO mi umožnilo dát najevo nespokojenost, říká student z Babišova billboardu. Vede hnutí v Chrudimi, nehrálo to prý roli

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Na okolnosti vzniku kampaně.

Proč kampaň zamlčela, že Daniel Vodák je oblastní funkcionář ANO.

Na konkrétní výhrady vůči současné vládě.

Jak vznikla kampaň „Za Babiše bylo líp“? Vás někdo oslovil?

Tohle byla moje iniciativa. Chtěl jsem využít toho, že jsem členem ANO, abych dal najevo nespokojenost s aktuální vládou. A bylo mi to umožněno, za což jsem velice rád.

To znamená, že jste vy kontaktoval vedení ANO?

Přesně tak, kontaktoval jsem je, jestli bych mohl dát nějak najevo nespokojenost.

A to bylo kdy?

To asi není podstatné.

Nezdá se úplně pravděpodobné, že by zničehonic tolik lidí dostalo stejný nápad a kontaktovali vedení strany. Nebo to tak opravdu bylo?

A proč ne, na druhou stranu? Když si vezmete, kolik na to chodí reakcí, a spousta lidí by se chtěla taky zapojit. Musíme si uvědomit, že to nebudou jen lidé, kteří se ozvali v posledních pár týdnech nebo měsících. Myslím, že jsou to lidé, kteří obětovali svoje soukromí, a nestyděli se za to veřejně vystoupit za hnutí ANO.

Nebylo to tak, že by vás oslovili, jestli byste do něčeho takového nešel?

Ne. Já osloven nebyl.

A oni vám odepsali nebo jaká byla reakce?

Přesně tak. Říkáte to naprosto přesně. Napsali, že jo, že tu možnost dostanu. Tak jsem byl hrozně rád. Teď zrovna si projíždím sociální sítě a nad některými komentáři se