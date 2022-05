Stát chce víc kurzů češtiny pro Ukrajince. „Nejasné a obtížné,“ hodnotí podmínky jazykovky

Jednou z hlavních překážek většího zapojení ukrajinských uprchlíků na tuzemský pracovní trh je podle průzkumu ministerstva práce a sociálních věcí neznalost češtiny. Krajské úřady práce sice mohou jazykové kurzy proplácet, evidují však nedostatek kapacit jejich poskytovatelů.

„Zájem o češtinu skutečně je a v případě kvalifikovaných profesí to může být problém,“ vysvětluje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

„Úřad práce kurzy neorganizuje. Pokud jsou akreditované, může je financovat. Jestliže je konkrétní člověk v evidenci jako zájemce nebo uchazeč o zaměstnání, může si požádat o pomoc při hledání a proplacení nebo spolufinancování u zaměstnavatele,“ dodává.

„Všechny kurzy máme naplněné. Naše Integrační centrum pro cizince v Hradci Králové, pod které spadají i další města v kraji, otevřelo dvojnásobnou kapacitu kurzů. Nyní v nich máme čtyři sta účastníků, ještě otevřeme dva, další pak ale až od září,“ říká pracovnice centra Ludmila Dundová.

Jazykovky: Už nemáme kapacity

Podle šéfky Asociace jazykových škol Marcely Hergesselové velmi záleží na tom, kde se kurzy konají. „Zájem je obecně velký. Nemáme už lektory, nemáme finanční kapacity. Je tady 300 tisíc lidí, kteří by se teoreticky všichni měli naučit česky,“ potvrzuje.

„Každá naše členská jazykovka nabídla výuku češtiny pro Ukrajince zadarmo, nabídli jsme prostory i lektory zdarma, ale žádná škola to nemůže dělat dlouhodobě. Po měsíci a půl jsme se dostali do situace, kdy potřebujeme, aby si to ti lidé alespoň částečně platili. Proto jsme napsali na ministerstva školství a práce, zda by