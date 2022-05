Až 50 stupňů ve stínu. Extrémní teploty a sucho sužují už druhý měsíc Indii a Pákistán

Vlny veder převyšující čtyřicet stupňů už zasahují i zbytek subkontinentu a negativně tak ovlivňují zemědělskou úrodu i přísun vody.

Deník Guardian upozorňuje na vysychání vodních nádrží i výpadky elektrického proudu v Indii i Pákistánu.

Situaci nyní komplikují i suché horké větry proudící ze západu.

Temperatures in parts of Rajasthan, Gujarat, and Vidarbha are likely to jump to 46-47 degrees Celsius due to the dry and hot westerly winds

Details – https://t.co/BMgnc80gqP pic.twitter.com/c1zCpW7INa

— Hindustan Times (@htTweets) May 10, 2022