Kritiku vyvolalo rozhodnutí premiéra Petra Fialy (ODS) udělit svému tiskovému mluvčímu medaili Karla Kramáře. Tu v minulosti dostávali například účastníci zahraničních armádních misí. Vládní mluvčí Václav Smolka ji dostal za to, že premiéra v polovině března doprovázel na cestě do Kyjeva. Fiala kritiku odmítl.

„Považuji to za správné.“ Fialova medaile pro mluvčího za cestu do Kyjeva vyvolala kritiku, premiér ocenění hájí

Nejvyšší vyznamenání, které může český premiér udělit, má od neděle třináct nových laureátů. Jména většiny z nich jsou tajná – jde totiž o příslušníky zpravodajských služeb a policejní ochranky. Medaili Karla Kramáře ale dostali také premiérův poradce Tomáš Pojar a tiskový mluvčí Václav Smolka.

Druhý jmenovaný se oceněním pochlubil na Twitteru a kromě gratulací vyvolal také vlnu odmítavých reakcí. Jejich autorům se vesměs nelíbilo, že premiér vyznamenal vlastního podřízeného. Kritizovali také to, že Smolka medaili dostal za to, že se svým šéfem absolvoval cestu do válečného Kyjeva.

Uf. Nebudu to moc rozepisovat. Před chvílí uděloval premiér Petr Fiala medaile Karla Kramáře za mimořádné nasazení při naplňování zahraniční politiky ČR. Jednu z nich jsem díky cestě do Kyjeva dostal i já. Jsem hrozně hrdej na to, s jakym šěfem a týmem můžu pracovat. Děkuju. pic.twitter.com/eOe293F388 — Václav Smolka (@SmolkaVa) May 8, 2022

„Tady jsem trochu na rozpacích. Jednak ohledně vyznamenávání vlastních spolupracovníků a pak ohledně odůvodnění. Na webu vlády je ke Kramářově medaili psáno toto: ‚Premiér ji předává těm, kterým se rozhodl poděkovat za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka‘,“ napsal třeba moderátor internetové televize DVTV Martin Veselovský.

Fiala ale na ocenění trvá. „Mezi oceněné jsem zařadil i ty, kteří zdaleka