Babišův odvážný pan Václav

Komentář Jana Moláčka: Andrej Babiš dal na billboardech prostor obyčejným „našim lidem“. Z těch se postupně klubou prověření sympatizanti, nebo dokonce politici hnutí ANO. Není to žádná chyba, ale promyšlená strategie. Skutečně spontánní projevy podpory by vyvolaly setinu zájmu a kontroverze, z níž populisté žijí.

Psát, že má hnutí ANO kvalitní marketing, by bylo nošením dříví do lesa. Babišovy kampaně vyvolávají pozornost, emoce, stávají se námětem parodií, každý si je pamatuje. Ať už je to číslo na předsedův mobil, který byl hlavním předvolebním slibem kandidátů ANO před minulými komunálními volbami, nebo knížka s rozesmátým Babišem na přebalu, kterou měl loni kdosi neznámý kdovíproč chtít zakázat – ve všech případech reklama na Babiše zřetelně vystupovala z šedi stranického usilování o volební hlasy.

Totéž platí pro nejnovější, pravděpodobně už prezidentskou Babišovu kampaň, jejíž protagonisté se „nebojí říct“, že za Babiše bylo líp. Ještě se ani pořádně nerozeběhla a už je tématem nepřeberného množství reakcí, počínaje lidovou tvořivostí a konče seriózním pátráním, kdože jsou ti „odvážní voliči“, kteří se rozhodli jít s kůží na trh.

Obvyklé vysvětlení zní – Babiš má peníze, a může si tedy dovolit zaplatit nejlepší marketéry. To je sice pravda, ale ne hlavní příčina úspěchů kampaní ANO.