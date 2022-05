Studio N: Putin promluvil a neřekl nic

Čekali na to všichni. O tom, co dnes pronese ruský diktátor Vladimir Putin na vojenské přehlídce v Moskvě, se vedly debaty: očekávalo se oficiální vyhlášení války Ukrajině, mobilizace, ukončení války i představení nové zbraně. Nakonec Putin poděkoval vojákům a z války obvinil Západ. Jak to celé chápat? O tom si ve Studiu N povídáme s reportérkou Deníku N Petrou Procházkovou, která se právě nachází na Ukrajině.