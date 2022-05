Děkujeme, přátelé, víc už netřeba. Jak Charkov Rusy odehnal a Putin o něj možná nadobro přišel

Z výšky více než dvacetipatrového obytného domu vypadá Saltivka skutečně mohutně.

Sovětští plánovači nebyli při projektování nového sídliště v druhém největším městě Ukrajiny žádní troškaři, a dnes tak patří Saltivka se svými šedými betonovými paneláky k jedněm z nejhustěji obydlených míst v Evropě.

Saltivka. Místo, kde nechcete být

Tedy patřila. Obrovské sídliště, do kterého by se pražské Jižní Město vešlo několikrát, je dnes jedním z nejnebezpečnějších míst v Charkově; od začátku ruské války proti Ukrajině čelí masivnímu ostřelování ruskou armádou.

Na východě vidíme černý kouř stoupající k obloze a vzduchem se nesou výbuchy. Jednou je to ukrajinská palba, jindy dělostřelectvo nebo rakety Grad z ruské strany. Tak nám to druhý den za jejich zvuku vysvětlí Vlad, mladý Ukrajinec, který se zapojil do územní obrany Charkova, a bere nás s fotografem blíž k frontě – do nejžhavější