Putin na přehlídce hájil válku, na Ukrajině slavili jen okupanti. Na ty ostatní padají ruské rakety

„Dnes je to stejné. Bojujete za naše lidi na Donbase, za bezpečí naší rodné vlasti,“ tvrdil Vladimir Putin, když po poděkování vojenským silám za boje za druhé světové války, která skončila před 77 lety, navázal současnou situací na Ukrajině.

„Vítězný den je blízký srdcím každého z nás. V Rusku není rodiny, kterou nesežehla Velká vlastenecká válka. Jsme na generaci vítězů hrdí.“

Putin promluvil před více než 10 000 vojáky, kteří nastoupili na Rudé náměstí, po němž jako každý rok putinovské éry pochodovali v doprovodu vojenské techniky. Ruský diktátor opakoval svá zdůvodnění „speciální ruské operace“, ačkoliv samotný tento jinak putinovským režimem hojně používaný termín v dnešním projevu nepadl ani jednou.

„Vina Západu“

Putin rovněž zdůraznil, že jeho země neměla „jinou možnost“, a vinu svalil na Západ, který ho prý donutil konat – protože podle něj NATO plánovalo zaútočit na Krym a Donbas. Prohlásil také, že se v Kyjevě volalo po jaderných zbraních, což vytvořilo „nepřijatelnou hrozbu přímo na naší hranici“. Spojené státy pak prý se svými „poskoky“ vytvářely hrozbu a „nebezpečí narůstalo každým dnem“.

„Vše nasvědčovalo tomu, že bude střet s neonacisty a banderovci, které podporují Spojené státy a jim podřízení partneři, nevyhnutelný,“ hlásal Putin na Rudém náměstí, kde i přes to, že v Moskvě skrze mraky vysvítalo slunce, byla z důvodu „špatného počasí“ zrušena letecká přehlídka – tak jako ve většině velkých ruských měst.

Putin také provolával slávu ruským ozbrojeným silám a náměstí poctilo padlé Rusy minutou ticha. Zdůraznil, že je Rusko multietnickým národem.

O Rusech padlých na Ukrajině v dnešním proslovu nepadlo mnoho. Kreml od konce března nepublikoval ani žádná čísla ohledně ztrát, upozornil britský Guardian. NATO ale odhaduje, že bylo na Ukrajině zabito, je zraněno nebo zajato, případně pohřešováno celkem až 40 000 ruských vojáků.

Celý přenos dnešních oslav konce druhé světové války na Rudém náměstí s anglickým překladem od Telegraphu.

„Země NATO nám nechtěly naslouchat. Měly jiné plány a my jsme to viděli. Plánovaly invazi do našich historických zemí, včetně Krymu (…) Rusko agresi preventivně rázně odmítlo, bylo to vynucené, načasované a jediné správné rozhodnutí,“ tvrdil Putin.

Co v proslovu nezaznělo

Navzdory očekáváním Putin ani neoznámil všeobecnou mobilizaci, ani Ukrajině formálně nevyhlásil válku – což byly dva scénáře, které by podle expertů válku na Ukrajině dále stupňovaly. Před těmito eventualitami varovaly i ukrajinské úřady.

Jeho proslov také postrádal výhrůžky jadernými zbraněmi. Stejně tak ale v Putinově projevu chyběly náznaky úmyslu konflikt deeskalovat. Někteří pozorovatelé odhadovali, že by lídr Ruska mohl usilovat o konec války prohlášením vítězství na Donbase.

Podle očekávání však Putin znovu popsal válku na Ukrajině jako pokračování druhé světové války a boje s nacismem. „Bojujete za domovinu, za její budoucnost, aby nikdo nezapomněl lekce o druhé světové válce,“ řekl Putin na adresu vojáků, kteří se podle jeho slov vrátili z bojiště na Ukrajině.

Putin se zároveň vyhnul konkrétním zmínkám o ruských úspěších na Ukrajině.

Na Rudém náměstí se opět objevily oranžové stužky s černými pruhy, takzvané svatojiřské stuhy, ruský symbol vojenské cti. Ten je v některých zemích vnímán negativně, a to jako odkaz na Sovětský svaz, ruský militarismus a expanzivní politiku. V současném kontextu rovněž symbolizuje proruskou separatistickou opozici na východě a jihu Ukrajiny. Na Ukrajině jsou její nošení, výroba i propagace od roku 2017 zakázané.

Na oslavě se objevil i symbol písmene Z, který znamená podporu ruských vojsk a ruské války.

Zneužití oslav konce války k obhajování a ospravedlňování vojenských a expanzivních ambicí není nic neobvyklého – květnové oslavy Dne vítězství i v Československu sloužily jako oslava sovětských vojsk. Tehdejší režim tak lživě oslavoval Sovětský svaz jako výhradního osvoboditele Československa od nacistické okupace a záměrně zapomínal například na osvobození západu Čech Američany.

Dva Dny vítězství

U příležitosti Dne vítězství, který v řadě postsovětských zemí včetně Ukrajiny spadá na 9. května, vydal prohlášení i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, v němž slíbil, že jeho země ve válce zvítězí.

„Bojujeme za svobodu našich dětí, a proto vyhrajeme. Nikdy nezapomeneme, co naši předkové dokázali za druhé světové války, která způsobila smrt více než osmi milionů Ukrajinců. Velmi brzy budeme na Ukrajině slavit dva Dny vítězství. A někdo nebude mít žádný,“ prohlásil Zenenskyj v prohlášení, které publikoval na sociálních sítích.

„Tenkrát jsme zvítězili. Zvítězíme i teď. A (kyjevská ulice) Kreščati zažije vítězný pochod – vítězství Ukrajiny! Šťastný den vítězství nad nacismem! Sláva Ukrajině!,“ provolal ukrajinský lídr ve videoprojevu z centra Kyjeva.

Rovněž explicitně naznačil, že současné Rusko opakuje „hrozné Hitlerovy zločiny“, následuje „nacistickou filozofii“ a „opakuje vše, co dělali“. Dodal, že Ukrajina nebojuje proti někomu, ale za sebe, s tím, že Rusku nepodstoupí žádné území.

9. květen Rusko si každoročně 9. května připomíná konec takzvané Velké vlastenecké války (VVV), která probíhala v letech 1941 až 1945. Jde o sovětský pojem označující konflikt od chvíle, kdy 22. června 1941 hitlerovské Německo, jehož byl Sovětský svaz spojencem, přepadlo SSSR. V ruském prostředí slouží VVV jako synonymum druhé světové války a cíleně odkazuje k vlastenecké válce, tedy k odporu vůči Napoleonově invazi do Ruska z roku 1812. Fakt, že až do překročení sovětské hranice nacisty byli Stalin s Hitlerem spojenci, se ale v Rusku při každoročních oslavách, stejně jako ve školní výuce a v médiích, jaksi opomíjí. Den oslavy porážky nacismu připadá na 9. květen nejen v Rusku, ale i na Ukrajině a dále také v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Gruzii, Izraeli, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku, Mongolsku, Srbsku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Dříve se tento den slavil 9. května i v Bulharsku a Rumunsku a v bývalých zemích, jako bylo Československo, Jugoslávie a Německá demokratická republika.

Do okupovaných měst svezli loajální Rusy, aby 9. května křičeli „hurá“ místo Ukrajinců

Na ulici jen pán se dvěma jezevčíky na dlouhém vodítku, od rána pouze dva poplachy nabádající, že by se obyvatelé ukrajinské Oděsy měli schovat.

Kdysi v tomto největším ukrajinském přístavu u Černého moře 9. května také pochodovali vojáci a zněly sovětské vojenské skladby.

Dnes je tu vyhlášen přísný zákaz vycházení, ven smějí jen ti, kdo venčí domácí mazlíčky. A to pouze na dohled od domu, aby se stihli vrátit v případě raketového útoku.

Těch za poslední dny výrazně přibylo a na den, kdy si Rusko připomíná velké vítězství nad nacismem, vydalo ukrajinské vojenské velení varování před dalšími.

Oděsa je na dostřel ruských válečných lodí, které její obyvatelé mohou pozorovat na obzoru. I proto zde, v posledním velkém ukrajinském přístavu, který Rusové neokupují, platí výjimečně přísná opatření. Slavit 9. května povoleno je, ale pouze doma.

Ani v Kyjevě žádné akce, natož vojenské přehlídky neproběhly a vedení země lidem poradilo, ať se raději soustředí na vítězství budoucí než ta historická.

Kdo chtěl jít v Kyjevě položit kytku k nějakému památníku z druhé světové války, nikdo mu v tom nebránil. Ostatně Ukrajinci, kteří před 80 lety válčili, bojovali společně s Rusy i Burjaty – kteří teď decimují ukrajinská města a vesnice.

Rozdíl mezi projevy ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského Volodymyra Zelenského asi nejlépe ilustroval zásadně jiný přístup k 9. květnu. Před osmi desítkami let Rusové a Ukrajinci bojovali proti nacismu společně. Teď Rusko tvrdí, že opět brání své území před jakýmsi nacistickým agresorem, ale místo toho v roli agresora samo bojuje na území cizím a je vnímáno drtivou většinou Ukrajinců jako fašistický stát snažící se je připravit o nezávislost a svobodu.

Zatímco Putin hovořil na Rudém náměstí před tanky a vojáky, Zelenskyj šel sám po hlavní kyjevské třídě Kreščati a naléhavě a přitom přirozeně přesvědčoval občany, že bojují za správnou věc. Na rozdíl od Rusů, kteří jdou umírat za vůdce, Ukrajinci i s kritickým postojem vůči Zelenskému odjíždějí na frontu hájit existenci svého státu.

Ruské oslavy v okupovaných ukrajinských obcích

Některé části Ukrajiny se ale uhájit nepodařilo. A právě tam, v okupovaných obcích, ve kterých ruská armáda už dosadila své starosty, se dnes nové administrativy pokusily demonstrovat loajalitu s Moskvou různými akcemi oslavujícími vítězství výhradně SSSR ve Velké vlastenecké válce. Jakékoliv přispění dalších států protihitlerovské koalice je zakázáno zmiňovat, zato jsou vítány symboly sovětské.

O masové účasti na oslavách organizovaných okupanty mluvit nelze, v některých městech se ale část převážně starších občanů na hlavní náměstí dostavila.

Jako například v Energogradu. Tam vojenská přehlídka nebyla – veškerá dostupná ruská vojenská technika je na frontě –, ale lidem bylo umožněno, aby se kochali přehlídkou v Moskvě prostřednictvím velkoplošných obrazovek.

I v okupovaném Melitopolu nová administrativa vedená Galinou Danilčenkovou upořádala tzv. pochod Nesmrtelného pluku. Kdysi přišli s touto iniciativou ruští občanští aktivisté, aby se oddělili od státem organizovaných pompézních oslav, které už neměly s památkou na padlé příbuzné nic společného. Postupně ale i tuto akci začal organizovat stát a dnes je jednou z propagandistických „vlajkových lodí“ oslav.

Proto okupační správa Melitopolu pokládá za velký úspěch, že dostala do ulic několik občanů s rudými sovětskými vlajkami a fotkami svých předků, kteří padli v tzv. Velké vlastenecké válce. Pokládá to za důkaz loajality obyvatel Melitopolu s Ruskem a projev touhy žít zase ve společném státě, který by alespoň částečně připomínal SSSR.

Pochod veteránů se pokusila uspořádat okupační správa i ve Volčansku v Charkovské oblasti, který ovládá ruská armáda.

V Mariupolu, ve kterém se už ruské přesile brání jen ukrajinský pluk Azov na území oceláren Azovstal, se zapaloval věčný oheň a volalo se „Hurá, hurá“.

Do ukrajinského Mariupolu po jeho obsazení ruskou armádou si své „hurá“ přijela zakřičet i hlava separatistů z tzv. Doněcké lidové republiky Denis Pušilin. Zdroj: Gončarenko, Twitter

Oslav ve městě částečně srovnaném se zemí v důsledku masivních útoků ruského dělostřelectva i letectva se zúčastnilo vedení separatistické tzv. Doněcké lidové republiky.

„Byl to právě ruský voják, kdo osvobodil celý svět,“ tvrdila hlava tzv. DLR Denis Pušilin těm zbývajícím obyvatelům Mariupolu, kteří jedno takové osvobozování ruskými vojáky přežili. A slíbil jim, že s Ruskem teď zůstanou už na věky věků.

Ukrajinským Mariupolem prošlo procesí se svatojiřskou stuhou symbolizující ruská vojenská vítězství. Byla dlouhá 300 metrů. Průvod vedl Denis Pušilin, vůdce separatistů z tzv. DLR. Na akci byli přivezeni Rusové z okolních měst Novoazovska a samotného Doněcka. Zdroj: Zerkalo, Twitter

Podle předběžných údajů v Mariupolu zahynulo během ostřelování kolem 25 000 civilistů. Padlo také kolem 3000 ruských vojáků. Tyto údaje nejsme schopni v tuto chvíli ověřit z nezávislých zdrojů.

Do okupovaného Chersonu, který se v minulých týdnech proslavil demonstracemi občanů proti okupaci, přivezli Rusové pro změnu delegaci z Krymu. Nakrmili ji kaší z polní kuchyně a konzervami, což jí mělo přiblížit vojenskou stravu.

Ukrajinské úřady lidem 9. května nic nezakazovaly, ale z bezpečnostních důvodů nedoporučovaly shromažďovat se v centrech měst. Příliš dobrovolných zájemců o oslavy se po celé Ukrajině nenašlo. Největší ohlas tak měla dnešní výzva dobrovolníka Igora z Charkovské oblasti, který na sociálních sítích prosí lidi o krev pro zraněné vojáky i civilisty.

Stručně Rusko jako tradičně oslavilo své vítězství nad nacistickým Německem v roce 1945 v tzv. Velké vlastenecké válce (1941–1945).

Na Rudém náměstí v Moskvě při vojenské přehlídce promluvil Vladimir Putin.

Obhajoval válku proti Ukrajině, nevyhlásil ale válečný stav ani mobilizaci.

Letecká přehlídka byla zrušena s odvoláním na počasí, v Moskvě přitom bylo polojasno.

Na Ukrajině se konec druhé světové války příliš neslavil hlavně kvůli bezpečnosti – města jsou dále ostřelována Rusy.

V Ruskem okupovaných obcích se oslavy uskutečnily, někde i za účasti přivezených účastníků nebo i se symboly SSSR.

