Částečný součet: podivná hepatitida dětí s covidem téměř určitě nesouvisí

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet si všímá nové – zatím naštěstí velmi vzácné – dětské nemoci nejasného původu, připomene raketu zachycenou helikoptérou a upozorní, že rakovinné buňky jsou neuvěřitelně vynalézavé.