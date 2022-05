Mynářův partner z byznysu plánoval cestu ministrů do Kataru. Černínský palác to odmítl

Martin Horák a Peter Závodský, kteří v březnu doprovázeli hradního kancléře Vratislava Mynáře do Kataru, se snažili zaranžovat cestu do stejné země i některým členům vlády. Ministerstvo zahraničí to odmítlo a návštěvu organizuje po vlastní ose.