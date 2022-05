Pořád jsme technooptimisté, ale opatrnější než dřív, říká obchodní ředitel YouTube

Mimo odborné kruhy se to většinou neví, ale druhý nejvýše postavený člověk v YouTube je Čech, a to už hodně dlouho. Uprostřed firemní kultury, kde špičkoví manažeři stále častěji mění dresy, zůstává Robert Kyncl na stejném místě, dokonce déle než Susan Wojcicki, dlouholetá ředitelka YouTube. Společně z této služby vytvořili nejvlivnější videoplatformu na světě, která má obrovský dopad na populární kulturu a životní styl a samozřejmě k sobě také přitahuje značnou kritiku.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Co se společnosti Google a její dceřiné firmě YouTube nelíbí na chystané evropské zákonné úpravě trhu digitálních služeb.

Proč máme podle Roberta Kyncla buď akceptovat reklamu, nebo za služby platit.

Jak YouTube filtruje obsah.

Proč bude mít Elon Musk potíže se svou vizí Twitteru bez moderování.

Mluví plynně česky, ale u odborných témat raději přechází do angličtiny. Rozhovor jsme absolvovali tak, že jsme oba jazyky střídali, což se z přepisu bohužel vytratí. V luxusním sídle české pobočky společnosti Google, kde jsme se sešli, vypadá svět digitálních technologií nejen úspěšný a spolehlivý, ale jaksi nevyhnutelný. Zvenčí je to trochu méně jednoznačné. Robert Kyncl ale dovede digitální byznys hájit velmi důkladně.

Prý jste tentokrát přijel do Evropy výhradně kvůli chystanému evropskému zákonu o digitálních službách – Digital Services Act. Je to pravda?

Není. Jsem tady také kvůli DSA, to pravda je, ale mám toho naplánovaného hodně (ukazuje tlustý šanon s podklady k jednáním). Při každé cestě mám několik stálých témat: naše vlastní zaměstnance, obchodní partnery, vztahy se státní správou, s inzerenty a média.

Když ale zůstaneme u DSA, jaké je k němu vaše stanovisko? Máte s ním nějaký problém?

Dvě věci. Zaprvé… (přechází do angličtiny). Především mi jde o to, aby evropští zákonodárci našemu stanovisku rozuměli, aby pochopili, oč nám jde. Obecně vzato, jsme pro jasnou regulaci, protože nám umožňuje, abychom naše systémy provozovali lépe. Je to lepší, než když musíme sami odhadovat, jak vyhovět požadavkům. Pravidla jsou pro globální platformy, jako je naše, vždy lepší než jejich absence. Naším cílem teď je ujistit se, že ta pravidla budou fungovat skutečně tak, jak jsou zamýšlena. Že nepovedou k nezamýšleným důsledkům.