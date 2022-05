Vývoj bojů: Rusové chtěli videem z Mariupolu ukázat sílu, ale odhalili svou katastrofální technickou zaostalost

Některé z možných scénářů, o které se ruská armáda pokusí v pondělí během největšího ruského svátku

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 5. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co připraví Putin na 9. května?

Dnešní část vývoje bojů je poslední před největším ruským svátkem, kterým je Den vítězství nad fašismem. V pondělním díle by již mělo být jasné, jak se ho Kreml pokusí kromě tradiční vojenské přehlídky oslavit. Politický rozměr je však jen jednou částí. V takto militarizované společnosti se bude chtít předvést i armáda.

Při domněnkách o tom, co to bude, je třeba vzít v úvahu i to, že Putinův režim ztratil kontakt s realitou, a proto nelze vyloučit, že bude chtít slavit skutečně velkolepě. Z našeho pohledu šíleně.

Co se týče slavnostní přehlídky, již nyní se objevují zprávy, že v ní bude mnohem méně techniky než v jiných letech a některé typy budou zcela chybět.

Je téměř jisté, že se Rusové do pondělí pokusí dobýt mariupolský Azovstal nebo alespoň prohlásí, že se jim to podařilo, aby se měl Putin čím chlubit. To ale pravděpodobně nebude všechno. Vojáci na frontě by teoreticky mohli dostat den odpočinku, ale ani to nemusí být pravda. Protože jak se v Putinově hlavě nejlépe slaví vítězství ve válce? Přece novými vítězstvími.

Jednou z možností proto je, že ruská armáda nedá vojákům v pondělí (nebo dokonce o víkendu) odpočinek, ale nařídí nový velký útok pozemních jednotek. Ty jsou ale vyčerpány a na Donbasu v podstatě uvízly. Zdá se proto nejpravděpodobnější, že v pondělí uvidíme