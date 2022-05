„Nebyli jsme puštěni ke slovu.“ Ministr Síkela zkritizoval šéfku úřadu, která chce konec bezplatné televize

Dva klíčové státní úřady se dostaly do otevřeného sporu. Ten vyhřezl na povrch po prvním společném jednání ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) a Hany Továrkové, která od roku 2020 vede Český telekomunikační úřad. Pře o příčinách nedostupného televizního vysílání v některých českých regionech má hlubší pozadí.

Hana Továrková převzala vedení Českého telekomunikačního úřadu na začátku roku 2020 poté, co z něj odešel Jaromír Novák. Továrkovou čekala řada zásadních úkolů – především měla do Česka v aukci dostat čtvrtého velkého mobilního operátora. To se ale nestalo a podle odborníků nejspíš ani nestane (loňskou aukci Deník N popsal v rozsáhlé analýze). Hlavními hráči na trhu i nadále zůstanou tři společnosti – O2, T-Mobile a Vodafone. Je tak možné, že Češi budou dál platit v evropských srovnáních nadprůměrné částky. Úřad spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministr Jozef Síkela je ve funkci už téměř půl roku, s Továrkovou se poprvé sešel v pátek. Zřejmě se přitom nejednalo o zdvořilostní jednání vedené v příjemné atmosféře. „Nečekali jsme, že schůzka bude