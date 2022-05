„Dan si tuhle příležitost nenechá ujít.“ Znalci PPF nastiňují její další vývoj s korunním princem Křetínským

Rok po smrti zakladatele nejvlivnější tuzemské finanční skupiny PPF Petra Kellnera přišla zásadní personální zpráva – v čele firmy zasedne miliardář Jiří Šmejc a do poradního orgánu nastoupí další z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský. Deníku N se z výpovědí zdrojů obeznámených s chodem skupiny podařil poskládat obraz toho, co tento krok znamená a co teď Kellnerovo hýčkané byznysové dítě vlastně čeká. „Změny v PPF budou mnohem větší, než jsme si doposud dokázali představit,“ shrnuje jeden ze zdrojů.