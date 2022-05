Pointa N: Česko dostane čas na odstřižení od ruské ropy a Putin se omluvil/neomluvil

Vláda Petra Fialy dlouhodobě opakuje mantru o nejtvrdších protiruských sankcích, když ale došlo na lámání českého chleba, bojujeme o výjimku na embargo na ruskou ropu. A vypadá to, že ji dostaneme až do poloviny roku 2024. Na druhou stranu je ale na tom Česko s alternativními dodávkami ropy skutečně hůř než většina států EU. A kabinetu by se asi potom „naši lidé“ těžko přesvědčovali k další pomoci Ukrajině a uprchlíkům. Znáte to, bližší košile než kabát. A pak tu máme jednu záhadu – omluvil se Putin Izraeli, nebo neomluvil?