Jak si můžete myslet takový nesmysl? O tom se nebudu bavit! Náš mozek si ulehčuje život neustálým „potvrzovacím zkreslováním“

Esej Magdy B. Leichtové: Covid a válka na Ukrajině představují dvě události tak velké a natolik závažné, že vyvolaly resp. vyvolávají skutečnou celospolečenskou debatu. Ani ti, kdo jinak s oblibou tvrdí, že se o věci veřejné nezajímají, je nemohou ignorovat. V obou případech se ale po krátkém období, které vypadalo jako celonárodní shoda, diskuse značně zdramatizovala a dá se říct, že zejména v případě pandemie proti sobě postavila dva nesmiřitelné názorové proudy. Proč se to vlastně děje? Proč vnímáme realitu jinak než druzí a nejsme většinou ochotni o jiných názorech moc přemýšlet?

Diskuse o covidu nakonec významně polarizovala společnost a rozdělila ji na různé vzájemně si oponující skupiny: rouškaře a antirouškaře, vaxery a antivaxery, „zavírače“ a „otvírače“. Přes toto rozdělení jsme se všichni spolu sešli hned ve dvou skupinách: všichni jsme sami před sebou byli ve skupině těch, kdo mají pravdu, a zároveň jsme pro druhou stranu všichni byli ve skupině těch, kdo jsou úplně pomýlení. „Ukrajinská“ diskuse se podle všeho pomalu ubírá podobným směrem.

Jak to, že stejné události vyvolávají tak odlišné postoje? Jak to, že členové téže společnosti, ba téže rodiny, dojdou k úplně jiným závěrům? Co způsobuje, že věříme zcela odlišným informacím, které se druhé straně debaty jeví jako zjevně nesmyslné?

Odpověď má jistě mnoho rovin, nabízí se mnoho částečných řešení, ale jednou z těchto rovin je i