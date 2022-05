Jiné výročí konce války. Češi škrtají ruské vlajky, hymnu i představitele z oslav osvobození

Tak dlouho Rusko žilo z odkazu sovětského vítězství nad nacistickým Německem, až docílilo pravého opaku toho, co zamýšlelo. Češi – jeden z národů osvobozených z větší části vojáky Rudé armády – letos na ruský podíl na vítězství příliš poukazovat nebudou. Mimo jiné i kvůli válečné agresi na Ukrajině, kterou v ruské televizi provázejí výhrůžky, že odpůrci Ruska skončí v koncentračních táborech a na nucené sterilizaci.

Z jednoho z nejsledovanějších a největších ruských televizních kanálů Rossija 1 před několika dny zaznělo: „Odpůrci tohoto písmene Z (symbolu ruské invaze na Ukrajinu, pozn. red.) musí chápat, že jestli spoléhají na to, že se nad nimi slitují – ne, neslitují se. Tohle už je velmi vážné. To mohou být koncentrační tábory, převýchova nebo, řekněme, sterilizace. To vše je velmi vážné.“

Slova jako tento výrok režiséra Karena Šachnazarova ilustrují vyhrocenou atmosféru ruských médií a propagandu zaměřenou na ruské obyvatelstvo. Obvykle bývá o pár úrovní ostřejší než oficiální ruská komunikace „ven“.

Zároveň ale, protože jde o státní televizi, je to strategie nasazená s tichým souhlasem ruského prezidenta Vladimira Putina. A jedna z ilustrací povahy jeho režimu, která vedla mimo jiné k tomu, že ruský podíl na osvobození Evropy od nacistů nebude letos tolik připomínán.

Projevy pocty vůči Ruské federaci

„S ohledem na násilný vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a rozpoutání válečného konfliktu ministerstvo obrany koncipuje a provádí