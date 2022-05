Komise všechny zaskočila. Lidé z okolí vlády vysvětlují, proč chce Česko výjimku z embarga na ropu

Zákaz dovozu ruské ropy a plynu je považován za tu nejtvrdší možnou zbraň, kterou může Evropská unie použít v ekonomické válce s režimem Vladimira Putina. Zastavením odběrů obou komodit by Rusko mohlo přijít o desítky miliard eur, které by dokázalo nahradit jen zčásti. Do Číny nebo Indie totiž Moskva není v současnosti schopná dopravit tolik ropy a plynu, aby tím výpadek příjmů z klíčového unijního trhu kompenzovala. Takovým druhem sankcí by tak EU mohla dosáhnout toho, že se Kremlu dále významně ztíží financování invaze na Ukrajinu.

Uvalení embarga na obě komodity je ale pro Evropu zároveň citlivým tématem. Sedmadvacítka je totiž na ruských fosilních palivech silně závislá. Pokud se zcela odstřihne od ruského plynu, bude jí chybět 40 procent této komodity, v případě ropy to bude 27 procent. Evropští politici jsou proto se zaváděním podobných sankcí opatrní. Zatím se sedmadvacítka shodla na konci odběru ruského uhlí, které lze snadno nahradit ze zámoří. Embargo na plyn zatím nepřichází v úvahu, členské státy totiž chtějí více času na to, aby svou závislost rázně snížily. Na řadě je tak nyní stopka pro odběr ruské ropy.

Ještě minulý týden unijní média s odkazem na řadu diplomatických zdrojů spekulovala o rozsahu zákazu dovozu ropy z Ruska. V úvahu přicházelo přerušení odběru prostřednictvím ropných tankerů. Zvažovala se také například stopka pro dovoz ruských ropných produktů, jako je již zpracovaná nafta nebo plasty.

Koncem minulého týdne bylo najednou všechno jinak. „Počítalo se s tím, že