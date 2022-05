Středula: Rozeběhl se proces, abych se stal kandidátem na prezidenta. Je to velmi spontánní

Dá se váš tweet číst jako oznámení prezidentské kandidatury?

Aby se v České republice mohl někdo stát kandidátem na prezidenta, musí splnit jednu ze tří podmínek. Jedna je mít podpisy deseti senátorů, druhá dvaceti poslanců nebo padesát tisíc podpisů občanů. Dokud to nemáte, nemůžete na kandidaturu ani pomyslet. To není vyhýbání se čemukoliv, to je respekt k zákonu. Nikdo se nemůže prohlásit za kandidáta, to lze jen tak, jak jsem vám to popsal.

Jaká je tedy vaše pozice? Podpisy přece začnete sbírat proto, že se chcete o prezidentský post ucházet.

Pokud budu mít padesát tisíc podpisů, rozhodnutí se přiblíží jistotě.

Proč by měli lidé podepsat právě vaši kandidaturu?

Sešel jsem se s člověkem, který se sběrem podpisů začal už v neděli. Ta míra