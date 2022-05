Britský deník: Jak jsem uhájil své volební právo, ale každou noc mi hrozí, že se zmrzačím před vlastním domem

Britský deník Ivana Kytky: Do volební místnosti v naší Queens Park Community School jsem ve čtvrtek vstupoval se směsí zvědavosti a skepse žáka tamního druhého stupně. Co se „jako“ nového zase dozvím a k čemu mi to „asi tak“ bude. A také v mírně asertivním rozpoložení zastydlého pubertálního rebela. V komunálních volbách před čtyřmi lety jsem na stejném místě musel vybojovat nelítostnou bitvu s ostrovní byrokracií. A obhájit principy všeobecného, přímého, rovného a nezadatelného volební práva. Podaří se mi to tentokrát zase?