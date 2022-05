Jak veganka a hollywoodská herečka utíkaly před predátory

Nejrůznější podvodníci jsou zjevně pro Netflix a další streamovací platformy lákavým námětem, nejen pro dokumentární filmy. Po Neskutečné Anně, Fyre, Podvodníkovi z Tinderu a spolu s Důvěra se nevyplácí: Hon na krále kryptoměn tu máme další dva dokuseriály, které se tentokrát věnují (nejen sexuálnímu) zneužívání žen.

Ženské sebeuvědomění na vrcholu

Veganka na útěku (Netflix) a Jako Fénix z popela (HBO MAX) jsou i po více než měsíci od uvedení diváckými hity obou platforem. Stojí za vidění?

Hrdinky těchto filmů jsou čistým protipólem „neskutečné“ Anny Delveyové, která se o sebe uměla tak dobře postarat. Obě totiž několik let čelily nevybíravému mužskému útlaku a nedokázaly se z něj vlastními silami téměř vymanit. Byly tak naivní nebo predátorské triky jejich partnerů tak rafinované?

Ženská emancipace a sebeuvědomění jsou dnes na vrcholu. Do široké společenské debaty už pronikla i v Česku témata, jako je domácí násilí, sexuální zneužívání či prostě jen nerovné pracovní podmínky pro muže a ženy. Většina žen už dnes ví, co od života čekat a jak se bránit, když se dostanou do úzkých. Tak proč je stále tolik žen tak ztracených tváří v tvář predátorům?

Obě nové dokusérie mají původ v USA a hrdinkami obou jsou ženy atraktivní, slavné, úspěšné a