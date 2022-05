Američanky skupují potratové pilulky. Připravují se, že Nejvyšší soud umožní státům omezit potraty

Ženy ve Spojených státech se začaly zásobit potratovými pilulkami a internetové obchody, které jejich prodej zprostředkovávají, hlásí až trojnásobný nárůst poptávky.

Je to reakce na předběžné stanovisko soudců, které ještě před jeho uvedením v platnost zveřejnil deník Politico. Z něj vyplývá, že část soudců chce zrušit verdikt Roe vs. Wade zaručující ženám ústavní federální právo na ukončení těhotenství. Kompetence by pak přešly zpět na úroveň jednotlivých států, které si budou moci legislativu nastavit samy.,

Třináct států je připraveno uvést v platnost totální zákaz nebo extrémní zpřísnění potratů okamžitě, celkem