Podcenil žití v nesvobodě i své možnosti čelit ji. Kolísal mezi poezií a fraškou, pílí a leností, bohémou a kázní

Vzhledem k tomu, kolik knih už o něm bylo napsáno, je škoda, kolik toho o Janu Werichovi (1905–1980) pořád nevíme. Když vezmeme jen jeho život po roce 1945: Jak asi mohly vypadat jeho hovory s Voskovcem o tom, kdo tady zůstane a kdo půjde pryč, a co pro oba bude znamenat, když se dvojice rozpadne? Jak si asi, po všech varovných signálech z let 1945–1948, Werich svou budoucí uměleckou dráhu představoval? Jak mu bylo, když mu vycházeli ve všem vstříc a udělali z něho protežovaného režimního umělce, jímž se měla česká kultura chlubit ve světě? A pokud měl ze začátku iluze, jak z nich střízlivěl?

S Voskovcem se kdysi stali slavnými, protože začali dělat inteligentní humor. Do té doby, ať už při četbě Švejka, nebo v divadle Vlasty Buriana, byli Češi zvyklí smát se všichni najednou. V Osvobozeném divadle to bylo jinak: tu vybuchl ten, tady onen, každý podle své povahy. Pokud se nakonec i v tom smíchu shodli, nebyli už davem, ale rozvrstvenou občanskou společností, kde si byl každý vědom své, od jiných odlišné role i odpovědnosti.

Demokracie je dialog a v Osvobozeném se utvářela jako dialog přes divadelní rampu. Nehrálo se – jako v kamenných divadlech – před publikem, ale do něj a s ním. V+W byli první dva body pomyslného trojúhelníku, publikum tím třetím. Testovacím polygonem byla řeč. Zjišťovalo se, kolik je v ní života, zda se mluví řečí, která současnosti padne, nebo jestli se řeč za dobou opožďuje či ji jinak zrazuje.

Dohadování těch dvou, V+W, se většinou zakládalo na nedorozuměních. Jeden něco tvrdil, druhý to upřímně nechápal a přetvářel dál podle svého, nakonec se do toho zapletli oba a stvořili úplně novou řečovou realitu. Od té doby totéž testování probíhá ve všech divadlech malých forem, jejichž tradici Osvobozené kdysi založilo.

V tom roce 1948, který měl dvojici rozstřelit od sebe, se do tradice zrovna zasouvala pauza, svoboda řeči se vytrácela. Nejdřív se zdálo, že těžší cestu do budoucnosti si zvolil Voskovec: vrhl se do světa jako do propasti, pryč od publika, které ho milovalo, o kterém však věděl, že pro ně nebude moci hrát podle svých představ. Zdá se vyloučené, že to předtím s Werichem mnohokrát neprobírali, snad už během předchozího exilu za druhé světové války. Werich podle všeho věřil, že to doma nějak půjde.

V tom smyslu šel vlastně do většího neznáma on. Už před únorem 1948 poznával, že publikum, jaké si pamatoval z doby před Mnichovem, se za války změnilo. Ty někdejší kurážné a sebevědomě spolupracující diváky střídal dav lidí, kteří chtěli vidět ve Werichovi hrdinu, jenž bude odvážné pravdy říkat za ně.

A lidé se zase začali smát jinak…

Někdy to šlo lépe (jako v druhé polovině padesátých let v některých forbínách s Miroslavem Horníčkem), ale často spíš hůř. Lidé se přestávali smát každý trochu jindy, ale zas všichni dohromady – a Wericha to přestávalo bavit. Až to, po peripetiích, v roce 1960 na divadle zabalil.

Musel si nejdřív myslet, že jim ukáže; že je přetlačí, nepůjde-li to jinak, silou. Donutí je, aby uznali, jak je dobrý a nepostradatelný. Kdyby si to nemyslel, asi by nepřestal odpovídat na přítelovy dopisy – až i Voskovce to marné psaní přestalo bavit a i do jejich přátelství se vloudila pauza, na celých osm let.

Ve stejné době, kdy Voskovec seděl jedenáct potupných měsíců v utečeneckém středisku na Ellis Islandu (na dohled od Manhattanu, a přece od svobodné Ameriky tak nekonečně daleko) a čekal, jak dopadne křivé udání, že byl doma komunistou, Werich chystal film Císařův pekař a pekařův císař. Kdyby senátor Joseph McCarthy, proslulý antikomunista, slyšel závěrečnou píseň z toho filmu a rozuměl jejím slovům, asi by Werichova přítele na tom Ellis Islandu nechal sedět na doživotí.

Ale potom Voskovce do té Ameriky přece jenom pustili a on tam zažil třicet let svobody, kterou potřeboval k životu jako vzduch. To se Werichovi doma nepodařilo. Zpočátku měl všechny dveře otevřené: udělali ho šéfem divadla (se státní podporou, byl tedy konec boji o přežití, jak ho znal z Osvobozeného), na Barrandově ho jmenovali šéfem tvůrčí skupiny – a on sám jim šel vstříc tím, že přijal roli v prestižním sovětském filmu Pád Berlína, a hlavně oním Císařovým pekařem.

Slíbil jim velkofilm, dostal marnotratný rozpočet, dovolili mu jednoho režiséra vyhnat a druhého si přivést. A natočil film, který, snad až na tu píseň na konci, neměl nic moc společného s dobovými představami o socialistickém realismu. Netrefit se do představ je ale v režimu jedné strany vždycky problém.

Snažil se žít co nejsvobodněji, ale nenechali ho

Asi jsou lidé, kteří jsou doma skoro kdekoli na světě, a jiní, kteří mohou mít domov jen jeden; ti se tak stávají částečně bezbrannými, když to na ně praskne a doma zrovna poroučejí špatní lidé. Werich věřil, že je dost známý a slavný na to, aby ho nechali dýchat, ale zmýlil se. Císařův film splnil účel, lidem se líbí už skoro tři čtvrtě století a i do toho světa se Werich nakonec dostal (v roce 1958 na světovou výstavu Expo konanou v Bruselu a na konci 50. let jej režim několikrát pustil do Itálie, jednu z cest podnikl i s dcerou Janou, pozn. ed.). Chtěl Werich ten rozhádaný svět svou tvorbou spojovat? Dopadlo to jinak. Protože se netrefil do představ, dostal kromě státní ceny také zákaz další dva roky cokoli natočit.

Předznamenalo to celý jeho další život. Tvůrce, který nebyl stavěný na to, aby poslušně plnil cizí úkoly, občas ve šťastné chviličce směl vytvořit film, televizní inscenaci, namluvit desku nebo vydat knížku. Mezitím plynuly roky, kdy bylo jeho jméno i dílo tabu. Vydržel to skoro třicet let, ale utahalo ho to, jako starý muž vypadal mnohem dřív, než se jím biologicky stal. Ten vtip a jiskra v oku mu ale zůstaly až skoro do konce, o ty ho až v samém finále připravil rodinný osud.

Snažil se, jak mohl, žít svobodně v nesvobodné zemi. Nejenom proto, že ho to bavilo. Jistě si byl vědom, kolik lidí vnímá jeho charisma a řídí se jím. Potřebuje ho. Když mu ztěžovali hraní, pojal jako jednu velkolepou roli celý svůj život. Stal se institucí, ztělesněním prvotřídní kvality v zemi, kde jinak skoro nic nefungovalo. Kvality stejné, jako bylo prvotřídní jídlo a pití, jímž hostil své četné návštěvy. I v dobách, kdy poklesla měřítka všeho, věděl pořád, kde v Praze dělají nejlepší pstruhy, které víno nebo pivo se dá ještě pít, kde člověku prodají kremroli stejnou jako za první republiky.

Podstatné bylo, že při tom, jak vyčníval životním stylem, zůstával lidovým, demokratickým člověkem. S výjimkou nebezpečných lidí si skoro od nikoho nebudoval odstup, takže mu bylo těžké závidět; zvládali to jenom ti největší hlupáci. Těšil se každým momentem svého života tak, že bylo snadné těšit se s ním. Jeho velmi časté úsměvy byly nakažlivé. Svět chápaný jako nepřetržitý seriál možných potěšení vyjadřoval, jako Hrabal, jednou z nejbohatších češtin, jaká u nás byla v padesátých až osmdesátých letech k slyšení. A lidem se líbilo, i když v tom hlasu, klidně nečekaně, zazněl také tón informující o tom, že to všechno má přirozeně i rub, že utrpení existuje.

Bylo na něm hezké, jak pořád dychtil někomu něco vyprávět. Jistěže tím ukájel i svůj herecký exhibicionismus, ale lidé z toho správně cítili především jeho nefalšovaný zájem o ně. Potřeboval být s nimi v dialogu a partnerství jako kdysi v Osvobozeném, ať už na jevišti s Voskovcem, nebo přes rampu s ostatními.

Nemohl za to, že sdílel osud země ovládané špatným režimem, která všechno svobodné a k světu zaměřené srážela dolů. Ukázalo se to třeba v roce 1963, kdy vytvořil hlavní mužskou dvojroli v Jasného filmu Až přijde kocour. Česká filmová kritika z něj tehdy byla dokonale paf, vnímala ho jako dílo přelomové, které redefinuje vše předchozí. Když ale o rok dva později začaly vznikat první filmy české nové vlny a když sem přišlo víc filmů od Antonioniho, Felliniho nebo Truffauta, ukázalo se, že modernita a světovost jsou jinde a že chválené české dílo zůstane moralitou toliko regionálního významu.

Dál snil o světovosti a skoro každé cesty na Západ, kterou mu umožnili, využil k tomu, aby si tam tajně přivydělal nějakou menší filmovou rolí, taky proto, aby přilepšil rodinnému rozpočtu. Trpěl i nemožností pojmenovávat věci přímo, což v praxi znamenalo, že i on, tak jako skoro všichni, si osvojoval umění mluvit šeptem nebo v čím dál složitějších jinotajích.

Byla to doba, kdy všichni veřejní mluvčí pěstovali z donucení systém „narážek“. Publikum se jich radostně chytalo, i když často nebylo jasné, koho třeba Werich těmi „blbci“, o nichž mluví, vlastně myslí. Ty nahoře? Právě tak okolo nich dokázal chodit po špičkách a občas předvedl i projev loajality, jako když třeba v roce 1963 přijal od prezidenta Antonína Novotného titul národního umělce.

Co tomu říkáte, pane Werichu?

Jediným rokem, kdy se to aspoň na chvíli změnilo, byl rok 1968. Tehdy vzbudil velký ohlas televizní cyklus debat, jemuž Werichův sparingpartner, publicista Vladimír Škutina, dal název Co tomu říkáte, pane Werichu? Těch devět vždy zhruba desetiminutovek, odvysílaných mezi koncem června 1968 a okupací, dodnes o období tzv. pražského jara vypovídá lépe než leckterá tlustá kniha. Sám mluvčí se zde totiž myšlenkově proměňuje a znázorňuje tím proměny doby.

Aranžmá pořadu bylo to nejprostší možné: dva muži proti sobě, přičemž celou dobu mluvil vlastně jenom jeden z nich; jeho řeč byla perfektně vystavěným divadelním monologem. Možná že hlavní vtip spočíval už v tom způsobu, jakým se oba muži oslovovali, tedy „pane Werichu“ a „pane Škutino“, což po dvaceti letech vydatného celospolečenského soudruhování muselo u mnoha lidí vyvolat šok. Werich to dokonce přehnal a v pořadu opakovaně nazval „panem“ i Alexandra Dubčeka, což byla mýlka; Dubček, navzdory své lidské tváři, jež dala pražskému jaru 1968 kredit, patřil k soudruhům nejkovanějším, jak potvrdil celým svým pookupačním kompromisnictvím.

V prvním díle Werich mluví opatrně. Pokud se projeví kriticky, pak hlavně ve vztahu k soudobé Americe, tak jak bylo dosud zvykem. Rychle si však osvojuje zpátky pozici demokrata s kořeny v první republice (vzpomíná na Osvobozené divadlo, dovolává se přátelství s Janem Masarykem) a orientovaného i v demokracii současné (čte-li před kamerou noviny, pak nikoli Rudé právo, ale Herald Tribune).

Kdesi uprostřed vysvětluje, proč věří v socialismus (a proč v něj v posledním století uvěřilo tolik lidí): protože lepšící se přístup ke vzdělání a rozšiřování volebního práva znamená, že masy už nejde tak snadno ovládat. Nastolení obecné rovnosti je proto otázkou času, respektive podporuje je samotný „přírodní řád“, jak to Werich nazval. Nad dnešními populistickými metodami kontroly často i vzdělaných mas by patrně užasl.

V posledním díle pořadu Werich změnil tón. Dozrál. Skončil s empatií vůči komunistům a oslovil je z boku: Je to naopak než dosud, to vy od nás, od demokratické většiny společnosti, budete dostávat úkoly. To my na vás budeme tlačit, dokud se nezbavíte zkompromitovaných lidí, a možná i potom, protože v demokracii, o které říkáte, že ji chcete, o žádné vaší ani cizí vedoucí úloze nemůže být řeč.

Lidé se z Werichova optimismu mohli těšit celé tři dny, pak přijely tanky. Následná normalizace Werichovi vzala smysl života, jako leckomu ze starší generace, kdo pochopil, že lepších časů se už nedožije. Na televizní obrazovce se, nepočítáme-li uvádění starých filmů, Werich znovu objevil až v lednu 1977 při antichartovním přenosu z Národního divadla.

Mezi Falstaffem a princem Jindrou

Jeho životní rolí měl být Falstaff, ale sešlo z toho. Tak dlouho se s přepisováním Shakespeara hmoždil, tak dlouho sháněl režiséra, až mu téma i roli v roce 1965 přebral americký režisér Orson Welles. Voskovec tehdy prokázal, že Werichovi zůstal nejlepším přítelem; dokázal totiž, originálněji než jiní, právě z Falstaffa vyložit celou Werichovu osobnost. Werich podle Voskovce nebyl jenom Falstaffem, ale i jeho protikladem a druhým hlavním hrdinou hry, princem Jindrou.

Celá Werichova barokní persona, projevující se bytostnou teatrálností, rostla z napětí mezi těmito dvěma póly. Celý život Werich kolísal mezi poezií a fraškou, pílí a leností, bohémou a kázní. Jeho motorem bylo, že střídal život mezi lidmi talentovanými a šlechetnými, nebo prostě rovnými a činorodými na jedné straně a kumpány, kteří stáli hluboko pod jeho úrovní, na straně druhé.

Za normalizace, jak navíc stárnul, přibývalo těch kumpánů. Ačkoli v roce 1968 podepsal Dva tisíce slov (svůj podpis neodvolal a řekl si tím o další stop stav v médiích), další petice už nepodepisoval – počínaje peticí za „vánoční amnestii“ pro politické vězně, kterou mu v prosinci 1972 přinesl Václav Havel. Přestal věřit, že věc jeho o generaci dvě mladších spisovatelských kolegů je stále i jeho věcí? Věk a nemoc by svědčily této domněnce, navíc k nástupu do disidence bylo v nejtvrdších letech normalizace třeba také rodinné zázemí (Havel, Kohout a další byli ve skutečnosti často manželské páry, kde žena nebyla slabší osobností než muž). Takové zázemí Werich na sklonku života neměl.

Režim číhal na každé jeho slovo, které by si mohl vyložit ve svůj prospěch. Když v roce 1982 prvně vyšla kniha rozhovorů, kterou s ním připravil Jiří Janoušek, vyzněl i v ní Werich jako „náš“ člověk. Amerika byla prý zemí lidí, kteří proti Werichovi umělecky intrikařili údajně už za světové války, Sovětský svaz zemí, která porazila Hitlera a vystřelila Gagarina do vesmíru. „To jsou fakta a k tomu, abyste je uznal, nemusíte Sovětský svaz milovat. Stačí, abyste byl objektivní.“ Kdo Wericha znal, slyšel ale ve slovech muže, který tehdy už dva roky nežil, spíš vyčerpané: „Dejte mi pokoj.“

