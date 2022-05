Máme strašně rádi přírodu, ale jen vocaď pocaď, říká filmař divočiny Prokop Pithart

„Stromy jsou supr, ale ať rostou někde dál. Jiřičky jsou bezva, ale ať mi proboha nelepí bordel na barák, ať jdou na jinej. Žáby mají svoje rybníky, co mi mají co lézt do mého jezírka,“ popisuje vztah mnoha lidí k přírodě fotograf a filmař Prokop Pithart. V televizní sérii Do divočiny! i v našem rozhovoru nás provází spletitostí vztahů krajiny, rostlin a živočichů (včetně člověka). „Potápění s keporkaky byla nádhera, ale totéž prožívám, když pozoruju dudka.“